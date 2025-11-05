Con gái Hứa Thiệu Hùng: 'Cuộc sống chẳng còn như xưa vì thiếu bố'

Hứa Thiệu Hùng bên vợ và con gái ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 4.11 đánh dấu sinh nhật thứ 77 của nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng, con gái ông là Charmaine bày tỏ nỗi đau buồn khi không thể cùng cha mừng tuổi mới. Cô đăng tải bức ảnh thời thơ ấu bên nam diễn viên kỳ cựu, nhắn gửi xúc động đến người cha quá cố: "Bố ơi, hôm nay là sinh nhật bố. Những ngày qua chẳng chân thật chút nào. Con chỉ mong giờ đây bố được tự do, thoải mái, an yên đến nơi mà bố cần đến. Khi bố không còn ở đây nữa, con luôn tự nhủ với mình rằng bố chỉ đang đi làm thôi", Charmaine viết trên Instagram.

Con gái Hứa Thiệu Hùng cũng gửi lời cảm ơn vì tình cảm và sự động viên, an ủi từ người thân và cả những người mình chưa từng quen biết. "Xin lỗi vì tôi không thể cảm ơn từng người một, nhưng tấm lòng và sự quan tâm của mọi người tôi đều ghi lòng tạc dạ", Charmaine chia sẻ. Cô cũng cho biết tất cả tài khoản mạng xã hội của sao phim Sứ đồ hành giả sẽ được giữ lại để tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của cố nghệ sĩ, lan tỏa tinh thần lạc quan mà ông luôn mang đến.

Cô khép lại dòng trạng thái: "Cuộc sống chẳng còn như xưa vì thiếu bố. Nhưng vì bố, con sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Con nhớ và yêu bố vô bờ". Bên cạnh những dòng nhắn gửi, nhiều khán giả không khỏi xúc động khi bài đăng còn kèm video ngắn ghi lại hình ảnh vui vẻ, gần gũi của Hứa Thiệu Hùng, khi ông nói rằng mình đang đi làm.

Hình ảnh cũ của "trùm vai phụ" bên con gái vừa được Charmaine chia sẻ ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau những vai diễn được yêu thích trên màn ảnh, Hứa Thiệu Hùng được biết là một người đàn ông tận tâm vì gia đình. Ông kết hôn với bà Long Yến Nhi vào năm 1992, có con gái Charmaine - hiện 28 tuổi. Trang TVB tiết lộ ông coi ái nữ như "báu vật trong tay", khi cô kết hôn năm 2023, nghệ sĩ kỳ cựu đã chuẩn bị của hồi môn trị giá hàng chục triệu HKD, mở tiệc linh đình mời đông đảo bạn bè trong giới giải trí tới dự. Ông cũng không ngại bỏ số tiền lớn đầu tư cho con gái khởi nghiệp, chấp nhận rủi ro khi việc kinh doanh ấy không thuận lợi. Hai cha con thường xuyên xuất hiện trong các video gần gũi, vui vẻ đời thường được đăng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, HK01 tiết lộ Hứa Thiệu Hùng coi con riêng của vợ như ruột thịt, gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc.

Dù đã ra đi, Hứa Thiệu Hùng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đồng nghiệp với hình ảnh gần gũi, tích cực ẢNH: TVB

Hôm 27.10, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin Hứa Thiệu Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhiều nghệ sĩ lớn của làng giải trí xứ càng thơm: Miêu Kiều Mỹ, La Lạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa, Quách Tấn An, Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Vương Tổ Lam, Xa Thi Mạn… tức tốc đến bệnh viện thăm ông. Đến ngày 28.10, "trùm vai phụ" TVB qua đời do suy đa tạng vì ung thư.

Ngày 31.10, gia đình Hứa Thiệu Hùng đăng cáo phó, thông báo tang lễ của ông được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 17.11. Vợ con của cố nghệ sĩ cho biết sẽ làm theo di nguyện của ông: tổ chức tang lễ đơn giản, lấy việc thiện làm trọng. Toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư.