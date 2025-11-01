Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gia đình thực hiện di nguyện của Hứa Thiệu Hùng

Thanh Chi
Thanh Chi
01/11/2025 07:18 GMT+7

Hôm 31.10, gia đình Hứa Thiệu Hùng thông báo về việc tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ vào tháng 11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên vợ con của 'trùm vai phụ' TVB chia sẻ về sự ra đi của nam diễn viên.

Gia đình lo hậu sự theo di nguyện của Hứa Thiệu Hùng - Ảnh 1.

Gia đình Hứa Thiệu Hùng tổ chức tang lễ theo di nguyện của cố nghệ sĩ

ẢNH: HK01

Theo HK01, gia đình cố nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng đã đăng cáo phó vào ngày 31.10 nhằm thông báo về kế hoạch tổ chức tang lễ cho ông. Theo đó, hậu sự của sao phim Sứ đồ hành giả sẽ do vợ và gia đình họ Hứa lo liệu. Lễ tang được tổ chức vào ngày 17.11 tại một nhà tang lễ ở khu Tai Wai (Hồng Kông). Sau khi hoàn tất các quy trình cần thiết, linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng vào hôm sau.

Trong cáo phó, gia đình Hứa Thiệu Hùng nhắc đến nghệ sĩ kỳ cựu này mà một người lạc quan, nhân hậu, được biết đến với sự tử tế, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Nhờ đó mà ông có vòng tròn bạn bè rộng lớn, được mọi người yêu quý và kính trọng. Mặc dù đau buồn, người thân, bạn bè làm theo mong ước của cố nghệ sĩ, tiễn biệt ông trong tâm thế bình an, trân trọng và tràn đầy tình yêu thương.

Người thân cũng cho biết sẽ làm theo di nguyện của Hứa Thiệu Hùng: tổ chức tang lễ đơn giản, lấy việc thiện làm trọng. Toàn bộ tiền phúng viếng sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư. Qua đó, gia đình mong muốn biến nỗi mất mát thành hành động sẻ chia, yêu thương, tiếp nối tấm lòng nhân ái của nam diễn viên đồng thời mang đến hy vọng cho những sinh mệnh non trẻ đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Gia đình lo hậu sự theo di nguyện của Hứa Thiệu Hùng - Ảnh 2.

Hứa Thiệu Hùng được biết đến là một nghệ sĩ lạc quan, nhân hậu và gần gũi

ẢNH: TVB

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Hứa Thiệu Hùng khiến không khí đau buồn bao trùm làng giải trí Hồng Kông suốt những ngày qua. Trước đó, vào ngày 27.10, truyền thông xứ cảng thơm đưa tin Hứa Thiệu Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi: Miêu Kiều Mỹ, La Lạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa, Quách Tấn An, Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Vương Tổ Lam, Xa Thi Mạn… tức tốc đến bệnh viện thăm ông. Tuy nhiên, diễn viên U.80 không qua khỏi và đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28.10 vì suy đa tạng do ung thư.

Hứa Thiệu Hùng được mọi người nhớ đến là một diễn viên lạc quan, gần gũi và nhân hậu. Sau khi ông qua đời, nhiều nghệ sĩ gửi lời tri ân ông, bày tỏ nỗi đau buồn khi phải tiễn biệt một người anh, một người cha thân thiết, đáng kính trong nghề. Trong đó, Xa Thi Mạn chia sẻ cô và Hứa Thiệu Hùng gắn bó như cha con, nhớ về cố nghệ sĩ với hình ảnh vui vẻ, luôn là liều thuốc lạc quan với tất cả mọi người và hết lòng vì gia đình. Cô nhắn nhủ: "Bố ơi, dù con rất nhớ bố nhưng con sẽ không khóc nữa. Con sẽ luôn nhớ đến bố, sẽ luôn sống hạnh phúc và con sẽ chăm sóc cho người thân của bố".

Gia đình lo hậu sự theo di nguyện của Hứa Thiệu Hùng - Ảnh 3.

Hứa Thiệu Hùng (1948 - 2025) được mệnh danh là “trùm vai phụ” của màn ảnh Hồng Kông nhờ góp mặt trong hàng trăm phim từ điện ảnh đến truyền hình

ẢNH: TVB

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng - người gắn liền với những bộ phim tuổi thơ của họ cũng như thời kỳ vàng son của phim truyền hình Hồng Kông. Người hâm mộ cũng nhắc lại những vai diễn, câu nói nổi tiếng của cố nghệ sĩ, gửi lời tri ân, tiễn biệt "Hoan Hỷ ca".

Tin liên quan

Xa Thi Mạn và loạt nghệ sĩ Hồng Kông bùi ngùi tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng

Xa Thi Mạn và loạt nghệ sĩ Hồng Kông bùi ngùi tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng

Trước sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng, Xa Thi Mạn chia sẻ cô coi tiền bối như người cha, hứa sẽ chăm sóc gia đình của cố nghệ sĩ. Đài TVB lẫn nhiều tên tuổi: La Gia Lương, Quách Tấn An, Âu Dương Chấn Hoa, Giang Mỹ Nghi, Dương Thiên Hoa… tưởng nhớ 'Hoan Hỷ Ca'.

Bình luận (0)

