Quách Phú Thành khoe con gái, phủ nhận tin đồn cố tìm con trai ở tuổi 60

Quách Phú Thành khoe con gái mới chào đời. Trước đó, tài tử giữ kín giới tính của em bé giữa những lời đồn đoán từ bên ngoài ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Quách Phú Thành khoe ảnh con gái vừa chào đời. Ngôi sao 60 tuổi chia sẻ: "Công chúa nhỏ của chúng tôi cuối cùng cũng đã về nhà. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, chúng tôi vô cùng biết ơn vì tất cả". Nam ca sĩ - diễn viên xứ cảng thơm bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm một "công chúa" đồng thời cho biết hai con gái lớn rất mong chờ được chăm sóc, vỗ về em út. Nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ: "Gia đình chúng tôi giờ đã có ba viên ngọc sáng".

Quách Phú Thành khéo léo phủ nhận tin đồn sinh quý tử như các trang tin lan truyền trước đó. "Thiên vương" Hồng Kông chia sẻ: "Với tôi, dù là con trai hay con gái, chúng đều là món quà quý giá mà ông trời ban tặng. Nhà chúng tôi quả đúng là 'ngôi nhà của những nữ thần' và tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời khi được 4 nữ thần yêu thương".

Ngôi sao 60 tuổi bên vợ và hai con gái lớn ẢNH: INSTAGRAM NV

Người mẫu Phương Viện cũng chia sẻ bài đăng của chồng lên trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Nhìn thấy chồng bế em bé, đôi mắt anh ánh lên niềm phấn khích, hạnh phúc như khi anh lần đầu được làm cha, em biết tình yêu của chúng ta thật trong sáng". Người đẹp nhắn gửi đến bạn đời: "Cảm ơn ông xã của em, giới tính chưa bao giờ là điều kiện tiên quyết cho tình yêu của chúng ta. Sức khỏe, hạnh phúc và sự tử tế là những món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho con gái mình".

Quách Phú Thành phủ nhận tin đồn cố kiếm con trai ở tuổi 60

Từ khi tin Quách Phú Thành - Phương Viện chuẩn bị đón con thứ ba được công bố, truyền thông Hoa ngữ đã lan truyền nhiều tin tức về giới tính của em bé. Thậm chí, có nguồn tin tiết lộ nữ người mẫu 8X sắp sinh con trai và được "thiên vương" thưởng nhiều quà tặng "khủng" vì mang thai quý tử. Đầu tháng 10, HK01 cùng nhiều trang tin tức khác dẫn nguồn tin vợ chồng Quách Phú Thành đón con trai sớm hơn dự kiến, thỏa mong ước gia đình có "đủ nếp đủ tẻ".

Quách Phú Thành ở tuổi 60 ẢNH: HK01

Tuy nhiên, tại một đêm diễn ở đại lục không lâu sau đó, Quách Phú Thành cho biết em bé thứ ba vẫn chưa chào đời và cảm ơn những lời chúc từ mọi người. Ngôi sao Hồng Kông cũng phủ nhận tin đồn cố đẻ con trai ở tuổi 60. Nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ: "Với tôi, chuyện này là do trời định, tôi không cố kiếm bằng được con trai. Tôi chưa bao giờ muốn sinh con trai hay con gái. Tôi nghĩ tất cả đều là con của mình và yêu thương chúng hết mực. Ngay cả khi đứa trẻ thứ ba là con gái, tôi cũng rất hạnh phúc".

Quách Phú Thành cưới người mẫu Phương Viện (kém 22 tuổi) vào năm 2017 và lần lượt có hai con gái Chantelle (2017) - Charlotte (2019) trước khi đón ái nữ thứ ba cách đây ít ngày.