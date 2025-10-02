Quách Phú Thành đón con trai ở tuổi 60, phá 'lời nguyền' của 'Tứ đại thiên vương'

Vợ chồng Phương Viện - Quách Phú Thành vừa đón quý tử ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01 hôm 1.10, Phương Viện vừa hạ sinh con thứ ba tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Nhiều nguồn tin tiết lộ em bé mới chào đời là con trai, nặng khoảng 3,3 kg. Theo dự kiến, quý tử nhà Quách Phú Thành sẽ sinh vào tuần đầu của tháng 10 song vợ anh vào phòng sinh sớm hơn dự kiến. Dù vậy, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Đây là một niềm vui lớn với gia đình của "thiên vương" xứ cảng thơm khi tổ ấm nhỏ của họ nay đã có "đủ nếp đủ tẻ".

Trang tin Hồng Kông tiết lộ rằng trước đó Quách Phú Thành đã tiết lộ sẽ dừng mọi hoạt động trong một tháng sau khi hoàn thành lịch trình biểu diễn tại Trung Quốc đại lục vào đầu tháng 10 để đồng hành cùng vợ trẻ trong giai đoạn căng thẳng. Hiện tài tử 60 tuổi vẫn chưa chia sẻ gì về tin vui gia đình. Trên trang Instagram chính thức, nghệ sĩ đình đám này vẫn đều đặn cập nhật các bài đăng quảng bá các buổi biểu diễn ở đại lục.

Tổ ấm hạnh phúc của "thiên vương" Quách Phú Thành ẢNH: INSTAGRAM NV

Truyền thông tiết lộ sau nhiều năm trông ngóng, Quách Phú Thành hạnh phúc khi Phương Viện mang thai con trai. Để đảm bảo vợ kém 22 tuổi được nghỉ ngơi đầy đủ, thoải mái nhất, tài tử đã chi số tiền hàng triệu HKD để bà xã được chăm sóc ở một trung tâm hậu sản sang trọng. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ 6X cũng tặng vợ món trang sức kim cương giá trị "khủng" để cảm ơn vì những vất vả, mệt mỏi của bạn đời trong suốt giai đoạn mang thai và sinh nở.

Nhiều khán giả đùa rằng với việc đón con trai ở tuổi 60, Quách Phú Thành chính thức phá vỡ "lời nguyền" rằng: "Tứ đại thiên vương chỉ sinh con gái". Trước đó, cả ngôi sao họ Quách lẫn Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hoa đều có con gái, được giới giải trí gọi vui là "lời nguyền nhạc phụ".

Quách Phú Thành và cuộc hôn nhân với người mẫu kém 22 tuổi

Quách Phú Thành hạnh phúc bên vợ trẻ. Ở tuổi 60, "thiên vương" xứ cảng thơm vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, gây choáng với cuộc sống xa hoa ẢNH: INSTAGRAM NV

"Thiên vương" Quách Phú Thành cưới người mẫu Phương Viện (kém 22 tuổi) vào năm 2017 và lần lượt đón hai con gái Chantelle (2017) - Charlotte (2019). Cuộc hôn nhân của cặp đôi vướng nhiều lời đàm tiếu vì chênh lệch tuổi tác, danh tiếng khá lớn. Trong khi Quách Phú Thành là một trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hồng Kông với sự nghiệp âm nhạc lẫn điện ảnh đều gặt hái được thành công rực rỡ thì Phương Viện là một người mẫu hạng B gia cảnh bình thường.

Từ khi trở thành "bà Quách", người đẹp sinh năm 1987 chuyên tâm chăm sóc gia đình, gây choáng với cuộc sống giàu có, xa hoa, được chồng yêu chiều hết mực và chu cấp tận tình. Chân dài này từng vướng tin đồn tham gia lò săn đại gia trong quá khứ trước khi lấy "thiên vương" xứ cảng thơm. Tuy nhiên, Quách Phú Thành phủ nhận thông tin kể trên và khẳng định mình hết lòng tin tưởng, ủng hộ vợ trẻ.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới cách đây ít lâu ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước câu hỏi về mong cầu có quý tử sau khi sinh hai ái nữ, Quách Phú Thành từng trả lời trong cuộc phỏng vấn hồi 2019 rằng mình không áp lực vợ phải sinh con trai. "Thời buổi này, có con trai hay con gái không quan trọng nữa, miễn chúng khỏe mạnh là được. Tôi không biết có con trai sẽ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện với hai cô con gái. Tôi từng chứng kiến bà xã gặp khó khăn trong lúc sinh nở, vì vậy tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi trước đã", ngôi sao kỳ cựu bộc bạch.