Những cái chết bí ẩn của sao Hoa ngữ

Vu Mông Lung và cái chết do ngã lầu

Sự ra đi của nam diễn viên Vu Mông Lung mới đây một lần nữa khiến dư luận xôn xao về những "quy tắc ngầm" trong giới giải trí Hoa ngữ. Ngày 11.9, ngôi sao phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được xác nhận đã tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo thông tin từ công ty quản lý, nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời sau khi rơi từ tầng cao của một tòa chung cư tại khu Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) Ảnh: Sohu

Dù cơ quan chức năng loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Họ chỉ ra những chi tiết bất thường cùng tin đồn rằng Vu Mông Lung từng bị "cấm sóng" do không chấp nhận thỏa hiệp với những quy tắc mờ ám.

Truyền thông cho biết sự nghiệp của anh đã bị đình trệ suốt 3 năm sau khi từ chối lời gạ gẫm từ một nhân vật có thế lực. Một số blogger thậm chí lan truyền thông tin chưa được xác thực rằng trong đêm xảy ra vụ việc, anh đã bị chuốc thuốc, hành hung và đẩy xuống từ tòa nhà.

Cái chết bí ẩn của 'tiểu Angelababy' Nhậm Kiều

Tháng 10.2017, nữ diễn viên trẻ Nhậm Kiều, thường được gọi là "tiểu Angelababy" vì gương mặt có nhiều nét tương đồng với đàn chị, đã qua đời ở tuổi 24 sau khi rơi từ tầng 13 của một khách sạn tại Tô Châu. Thi thể cô được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm trong bụi cây, càng làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Camera khách sạn ghi lại cảnh Nhậm Kiều đi cùng nam diễn viên Dương Húc Văn, người sau đó được triệu tập thẩm vấn và nhanh chóng được tuyên bố vô can. Cảnh sát kết luận cô ngã lầu do uống rượu quá mức. Tuy nhiên, nhiều luật sư và công chúng chỉ ra điểm bất hợp lý: cơ thể nạn nhân hầu như không có vết thương tương xứng với độ cao khi rơi, tư thế thi thể cũng bất thường. Tin đồn sau đó nhắm đến một số nhân vật quyền lực trong giới giải trí, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể và vụ việc sớm khép lại.

Nhờ gương mặt có nét "na ná" với Angelababy nhưng sở hữu vóc dáng bốc lửa hơn, Nhậm Kiều nhanh chóng nổi tiếng và trở thành người mẫu nội y ăn khách ở Cbiz Ảnh: Kbizoom

Đáng sợ hơn, một số nguồn tin cho biết ngoài Dương Húc Văn, Nhậm Kiều còn ở cùng 2 người đàn ông khác vào đêm trước khi thi thể cô được phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có Dương Húc Văn bị triệu tập thẩm vấn. Vì vậy, anh bị nghi là con tốt thí mạng trong vụ việc. Vụ án Nhậm Kiều tử vong bất thường sau đó được đóng hồ sơ chóng vánh. Danh tính 2 người đàn ông còn lại có liên quan đến vụ việc cũng không được công bố.

Vụ tự sát gây sốc của Kiều Nhậm Lương

Tháng 9.2016, nam diễn viên nổi tiếng Kiều Nhậm Lương - quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Lục Trinh truyền kỳ và Tiểu thời đại, đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở tuổi 28. Theo kết luận của cảnh sát, anh qua đời do ngạt thở khi sử dụng túi nilon, nguyên nhân được cho là tự sát vì bệnh trầm cảm kéo dài.

Đã 9 năm trôi qua nhưng vẫn có nhiều người hoài nghi về sự ra đi của Kiều Nhậm Lương và họ tin rằng, cái chết của anh là một bí mật được che giấu Weibo Kiều Nhậm Lương

Sau khi thông tin Kiều Nhậm Lương qua đời được công bố, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn Kiều Nhậm Lương qua đời không chỉ vì bị trầm cảm. Theo các blogger giải trí, tài tử sinh năm 1987 tự kết liễu vì không chịu nổi sự sỉ nhục của thiếu gia giàu nhất nhì Trung Quốc - Vương Tư Thông, cũng như bị đạo diễn Vương Tử Nguyên bạo dâm đến mức kiệt sức.

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Theo tờ QQ, vẫn còn nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của nam diễn viên nổi tiếng nhưng chẳng ai có thể giải đáp ngọn ngành.

Một chuỗi mất mát đầy nghi vấn

Mặc dù cơ quan chức năng trong cả ba vụ việc đều loại trừ yếu tố tội phạm, công chúng vẫn tỏ ra nghi ngờ. Điểm chung dễ nhận thấy là các nghệ sĩ đều còn rất trẻ, đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, ra đi đột ngột trong những hoàn cảnh mờ ám và các cuộc điều tra đều nhanh chóng khép lại.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương, cho rằng những tài năng ấy có thể đã trở thành nạn nhân của áp lực và các cuộc đấu đá quyền lực ngầm trong làng giải trí Trung Quốc.