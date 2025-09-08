Uẩn khúc đằng sau sự thật về cái chết của Trương Quốc Vinh

Theo Sohu ngày 8.9, trong buổi livestream mới đây, bà Trần Lam đã tiết lộ thêm nhiều điều về cuộc điện thoại cuối cùng giữa bà và Trương Quốc Vinh vào chiều 1.4.2003. Theo lời kể, nam nghệ sĩ liên tục khẳng định: "Tôi không có bệnh" và tha thiết mong bà giúp mình tổ chức họp báo để làm rõ tin đồn bị trầm cảm hay vướng chuyện tâm linh.

Dù được trấn an đừng buồn, nhưng một giờ sau đó, Trương Quốc Vinh đã nhảy lầu từ tầng cao của khách sạn Mandarin Oriental, kết thúc cuộc đời ở tuổi 47. Cuộc gọi ấy trở thành tín hiệu cầu cứu cuối cùng. Bà Trần Lam thừa nhận đến nay vẫn day dứt: "Nếu lúc đó tôi can thiệp quyết liệt hơn, có lẽ sự việc đã khác".

Nỗi nghi ngờ và giả thuyết về tâm linh

Bà Trần Lam cho rằng với tính cách yêu cái đẹp, ưa sự hoàn hảo, Trương Quốc Vinh khó có thể chọn cách kết thúc bi thương như vậy. Bà nghi ngờ sự ra đi có thể liên quan đến "yếu tố bên ngoài", nhất là sau khi anh tham gia bộ phim kinh dị Dị độ không gian. Bà từng có ý định mời thầy cúng để "giải trừ", nhưng bị bạn trai của Trương Quốc Vinh là Đường Hạc Đức từ chối vì không tin vào chuyện tâm linh.

"Tôi ân hận suốt 22 năm qua", bà nghẹn ngào nói.

Bà Trần Lam - bạn thân của Trương Quốc Vinh cho rằng cái chết của nam nghệ sĩ liên quan đến vấn đề tâm linh Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, nhận định của bà Trần Lam đi ngược với lời kể từ người thân và hồ sơ y tế. Chị gái của Trương Quốc Vinh - bà Trương Lục Bình, vốn có chuyên môn y học, nhiều lần khẳng định em trai mắc trầm cảm sinh lý, liên quan đến mất cân bằng chất hóa học trong não và cần điều trị lâu dài.

Đường Hạc Đức cũng từng công khai: "Theo góc nhìn của tôi, anh ấy thật sự bị trầm cảm". Quản lý Trần Thục Phân bổ sung, trước khi qua đời, nam nghệ sĩ chịu áp lực lớn do dự án phim Stealing Heart đình trệ, cộng thêm sức ép từ truyền thông và dư luận.

Đạo diễn Vương Tinh vào tháng 7.2025 cũng nêu 3 lý do chính dẫn đến bi kịch: sự nghiệp trắc trở khi dự án phim thất bại, bệnh trầm cảm không được điều trị bài bản và áp lực xoay quanh tình yêu đồng giới.

Các chuyên gia tâm lý giải thích việc Trương Quốc Vinh kiên quyết phủ nhận tình trạng bệnh lý trước khi mất là biểu hiện thường thấy ở người trầm cảm nặng. Bệnh nhân thường mang mặc cảm bệnh tật, không chấp nhận sự thật và cố gắng phủ nhận. Nội dung trong bức di thư: "Tôi chưa từng làm điều xấu trong đời" cũng phản ánh trạng thái đặc trưng của người mắc trầm cảm.

Một số ý kiến khác trên mạng xã hội lại cho rằng nam nghệ sĩ chịu sức ép quá lớn từ bên ngoài, bao gồm những vụ việc liên quan đến tài chính và đời tư, khiến anh thêm phần bế tắc.

Tranh cãi không hồi kết

Dù lời kể của bà Trần Lam gây chú ý, nhiều khán giả bày tỏ nghi ngờ tính xác thực. Bởi lẽ, lời bà trái ngược với gia đình và người bạn trai của cố nghệ sĩ; đồng thời việc nhắc lại câu chuyện sau hơn hai thập kỷ với giả thuyết tâm linh nhưng thiếu bằng chứng dễ bị xem là tìm kiếm sự quan tâm.

Cũng từng có thông tin cho rằng cuộc gọi cuối cùng của Trương Quốc Vinh là cho quản lý Trần Thục Phân, chứ không phải cho Đường Hạc Đức hay Trần Lam, vì anh không muốn người thân thêm đau lòng. Điều này càng khiến câu chuyện thêm nhiều lớp mâu thuẫn.

Sự ra đi đột ngột của Trương Quốc Vinh - biểu tượng âm nhạc và điện ảnh Hồng Kông đã để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ Ảnh: Sohu

Cái chết của Trương Quốc Vinh đã trở thành vết thương tập thể của cả một thế hệ người hâm mộ. Giữa muôn vàn giả thuyết, có lẽ sự thật không chỉ nằm ở một nguyên nhân duy nhất, mà là sự cộng hưởng của nhiều áp lực và nỗi đau tích tụ.

22 năm đã trôi qua, thay vì mãi truy cầu nguyên nhân, có lẽ điều quan trọng hơn là trân trọng di sản nghệ thuật anh để lại và giữ gìn ký ức đẹp về một nghệ sĩ tài hoa. Bởi chắc chắn, người luôn yêu cái đẹp như Trương Quốc Vinh sẽ muốn được nhớ đến bằng hình ảnh rạng rỡ nhất.