'Nữ thần gợi cảm' Cao Hải Ninh bị mạo danh lừa tình, lừa tiền

Cao Hải Ninh cảnh báo khán giả về tình trạng kẻ xấu mạo danh cô để lừa đảo ẢNH: HK01

Theo HK01, trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần, Cao Hải Ninh cảnh báo khán giả về thủ đoạn kẻ xấu mạo danh cô để nhắn tin dụ dỗ tình cảm rồi lừa tiền nhiều người. "Nữ thần gợi cảm" của màn ảnh TVB khẳng định cô chưa bao giờ thông qua mạng xã hội hay ứng dụng liên lạc nào để trò chuyện, giao dịch với người lạ. Sao phim Nữ hoàng tin tức kêu gọi mọi người cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm và tránh xa những tài khoản chưa được xác minh chính chủ.

Được biết, một số dân mạng nhận được tin nhắn WhatsApp của người tự xưng là Cao Hải Ninh, bị kẻ này dụ dỗ bằng những lời mùi mẫn rồi có một mối quan hệ ngọt ngào qua mạng. Sau đó, nạn nhân bị dụ mua một lượng lớn thẻ tích điểm/trả trước để đổi lấy sự quan tâm, tình cảm từ "Cao Hải Ninh". Kết quả, có người rơi vào cảnh nợ nần, lao đao vì vừa bị lừa tiền lẫn tình. Gia đình các nạn nhân đã liên hệ với TVB để xác minh và được phản hồi rằng những vụ lừa đảo này không liên quan đến nữ diễn viên của nhà đài. Phía cảnh sát cho biết hiện chỉ có thể lập hồ sơ trình báo, tạm thời chưa thể ngăn chặn kẻ lừa đảo.

Cao Hải Ninh - Mã Quốc Minh hy vọng người hâm mộ đề cao cảnh giác trước chiêu trò tinh vi của tội phạm mạng ẢNH: HK01

Cao Hải Ninh chia sẻ với phóng viên tại họp báo phim mới Nữ hoàng tin tức 2: "Chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt. Đây là cơ hội để tôi nhắn nhủ với mọi người rằng hãy bảo vệ bản thân, đề cao cảnh giác với người lạ trên mạng, có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, tôi không trò chuyện với mọi người qua mạng vì thật sự là tôi không có thời gian, tất cả đều là giả danh".

Bạn diễn của cô là tài tử Mã Quốc Minh cũng cho biết anh từng gặp tình huống tương tự. Nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ: "Thật ra tôi cũng từng nhận được tin nhắn từ người hâm mộ rằng có người tự xưng là Mã Quốc Minh đi vay tiền từ fan trên mạng. Tôi nói với họ rằng tôi tuyệt đối không hỏi ai mượn tiền, đặc biệt là người hâm mộ. Nếu tôi cần vay tiền, tôi sẽ hỏi Cao Hải Ninh, vì cô ấy giàu mà. Nên tất cả những chuyện đó đều là bịa đặt".

Cao Hải Ninh tái xuất với 'Nữ hoàng tin tức 2'

Cao Hải Ninh đang thu hút sự chú ý với dự án Nữ hoàng tin tức 2 đóng cùng Xa Thi Mạn ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện Mã Quốc Minh - Cao Hải Ninh cùng dàn diễn viên Nữ hoàng tin tức 2 đang tất bật với các hoạt động quảng bá bộ phim. Phần mới của "bom tấn" TVB tiếp tục xoay quanh cuộc đấu đá giữa các phóng viên trong đài truyền hình SNK. Trong đoạn phim "nhá hàng", vai Lương Cảnh Nhân của Mã Quốc Minh được hé lộ sẽ qua đời sau một tai nạn, mở ra cuộc chiến giữa Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn) với đối thủ mới - Cổ Triệu Hoa (Huỳnh Tông Trạch).

Trong khi đó, Cao Hải Ninh tiếp tục vào vai Hứa Thi Tình. Nhân vật của cô không còn là nữ phóng viên chỉ gây chú ý nhờ vẻ ngoài nóng bỏng, không có tiếng nói trong nhà đài mà trở thành nhân viên báo chí trong cơ quan chính phủ, từ kẻ săn tin trở thành người kiểm soát nguồn tin, hứa hẹn sẽ có những cuộc đụng độ với nữ chính Văn Tuệ Tâm.

Cao Hải Ninh đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất TVB ẢNH: INSTAGRAM NV

Cao Hải Ninh sinh năm 1987, từng vào top 5 Hoa hậu Hồng Kông 2008 rồi gia nhập TVB với vai trò diễn viên. Thời mới vào nghề, mỹ nhân này gây chú ý với nhiều vai diễn hư hỏng, khoe da thịt trên màn ảnh và được xem là "bom sex" mới của nhà đài nổi tiếng xứ cảng thơm. Những năm gần đây, cô nỗ lực thoát khỏi hình tượng "bom sex", chuyên tâm vào việc học hỏi, hoàn thiện diễn xuất và lựa chọn những vai diễn có chiều sâu hơn. Sau hơn 10 năm nỗ lực, nghệ sĩ 8X dần tiến bộ trong diễn xuất và được công nhận qua các tác phẩm: Sứ đồ hành giả, Tòa nhà kim tiêu, Sát thủ, Mê võng, Phản hắc lộ nhân giáp, Thất công chúa, 30 chưa phải là hết…

Cuối năm 2023, tên tuổi Cao Hải Ninh gây sốt trở lại khi cô tham gia bộ phim ăn khách Nữ hoàng tin tức cùng dàn sao đắt giá: Xa Thi Mạn, Mã Quốc Minh, Lý Thi Hoa… Vai diễn trong phim cũng giúp người đẹp giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB. Thành công của tác phẩm cũng khiến TVB nhanh chóng sản xuất phần 2.