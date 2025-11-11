Hứa Thiệu Hùng âm thầm chữa ung thư, phải cắt bỏ thận trước khi qua đời

Hứa Thiệu Hùng trong cuộc phỏng vấn cuối đời ẢNH: RTHK

Theo HK01, Hứa Thiệu Hùng là khách mời trong một chương trình về sức khỏe của đài RTHK. Cuộc phỏng vấn được ghi hình từ trước khi ông qua đời nhưng đến ngày 11.11 mới phát sóng. Đây cũng là cuộc phỏng vấn cuối cùng của "trùm vai phụ" trước khi ông ra đi vào ngày 28.10 vừa qua.

Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên kỳ cựu gặp gỡ một giáo sư y khoa nổi tiếng từ Đại học Hồng Kông và chia sẻ về bệnh tình của mình. Sao phim Sứ đồ hành giả cho biết mình phát hiện mắc ung thư thận từ năm ngoái. Cựu nghệ sĩ TVB nhớ lại: "Một ngày nọ, tôi phát hiện nước tiểu của mình có màu rất đậm, ban đầu tôi còn nghĩ mình bị nóng trong. Nhưng sau 2 tuần tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Lúc đó tôi thực sự hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra với mình".

Nam nghệ sĩ lạc quan đối mặt với bạo bệnh ẢNH: HK01

Hứa Thiệu Hùng chia sẻ với thái độ lạc quan, dí dỏm: "Khuyết điểm duy nhất của tôi là 'nghe lời phụ nữ'. Vợ tôi nhắc nhở tôi phải đi khám thật cẩn thận, tôi liền làm theo. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong nước tiểu của tôi có máu khiến tôi rất hoảng sợ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn thì thấy một bên thận có bóng mờ và qua xét nghiệm tiếp theo, hóa ra đó là một khối u".

Nam diễn viên phim Chuyện chàng Vượng cho biết thời điểm đó ông thấy may mắn vì tế bào ung thư chưa di căn. Ông điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận. Nghệ sĩ kỳ cựu cho biết sau ca phẫu thuật, ông đã có thể xuống giường và đi lại ngay. "Bác sĩ hỏi sao tôi giỏi vậy, tôi trả lời: chắc là do tay nghề của bác sĩ quá giỏi đó", cựu diễn viên TVB cười. Ông cũng cho biết mình chưa từng lo lắng về bệnh tình, chỉ xem cuộc phẫu thuật đó như một trải nghiệm tương tự đóng phim mà thôi.

Hứa Thiệu Hùng bên vợ con ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, sau thời gian lặng lẽ chống chọi với ung thư, sức khỏe của Hứa Thiệu Hùng ngày một suy kiệt. Hôm 27.10, làng giải trí Hồng Kông xôn xao trước tin "trùm vai phụ" TVB nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây được xem là một cú sốc với người hâm mộ lâu năm của nam nghệ sĩ bởi trước đó ít lâu, ông vẫn còn xuất hiện vui vẻ, khỏe mạnh trong các video đời thường cùng con gái cũng như tụ họp với bạn bè dịp trung thu. Đến rạng sáng 28.12, Hứa Thiệu Hùng qua đời, nguyên nhân là suy đa tạng do ung thư.

Ngày 31.10, gia đình Hứa Thiệu Hùng đăng cáo phó, thông báo tang lễ của ông được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 17.11. Vợ con của cố nghệ sĩ cho biết sẽ làm theo di nguyện của ông: tổ chức tang lễ đơn giản, lấy việc thiện làm trọng. Toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ trẻ em bị ung thư.

Con gái của Hứa Thiệu Hùng cho biết cả tài khoản mạng xã hội liên quan đến cố nghệ sĩ sẽ được giữ lại để tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của nam diễn viên, lan tỏa tinh thần lạc quan mà ông luôn mang đến.