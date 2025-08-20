Thái Thiếu Phân biết ơn vì chồng thoát cửa tử: ‘Tôi suýt thành góa phụ’

Thái Thiếu Phân biết ơn vì chồng còn sống

Vợ chồng Thái Thiếu Phân - Trương Tấn ẢNH: WEIBO NV

Theo Sing Tao Daily, trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện mới đây, Thái Thiếu Phân lần đầu lên tiếng về biến cố sức khỏe của Trương Tấn. Nữ diễn viên 52 tuổi biết ơn vì chồng đã vượt qua cơn nguy hiểm. "Tôi thực sự biết ơn vì suýt chút nữa thì tôi đã trở thành góa phụ rồi. Anh ấy suýt chết ở nơi đất khách quê người", bà mẹ ba con bày tỏ.

Thái Thiếu Phân chia sẻ Trương Tấn gặp chuyện khi cả gia đình cặp sao đang đi nghỉ ở nước ngoài hồi tháng 4. Cô cho biết chồng đã cảm thấy không khỏe từ tháng 3, nhưng kết quả điện tâm đồ lúc đó không phát hiện bất thường. Sao phim Chân Hoàn truyện tiếp tục: "Chúng tôi đang đi du lịch, anh ấy đột nhiên không thể cử động, không thể thở, không thể nói và phải ngồi xuống. Lúc đó, chúng tôi đang chờ lên thuyền du lịch... Anh ấy bảo chúng tôi cứ đi trước mà không có anh ấy, tôi cảm thấy rất tồi tệ khi để chồng một mình, không biết chuyện gì đã xảy ra".

Thái Thiếu Phân ở bên chăm sóc chồng suốt thời gian qua ẢNH: WEIBO NV

Cựu diễn viên TVB kể với phóng viên rằng một ngày sau cơn đau tim, Trương Tấn tiết lộ với cô những gì đã xảy ra. "Anh ấy bật khóc khi nói chuyện với tôi, tôi chưa bao giờ thấy chồng mình như vậy", cô nói thêm. Sau khi họ trở về Hồng Kông, Trương Tấn đã trải qua các xét nghiệm, chụp CT và kết quả cho thấy 80% động mạch vành của anh bị tắc nghẽn và tài tử phải đặt stent ngay lập tức.

"Tôi đã quỳ gối khóc khi biết tin. Lúc đó tôi mới biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc như thế nữa thôi là anh ấy có thể sẽ ra đi mãi mãi. Tôi ôm anh ấy và cảm tạ ơn trên. May mắn thay, anh ấy đã ổn. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông xã, tôi sẽ phát điên mất!", Thái Thiếu Phân bộc bạch.

Cô cũng chia sẻ biến cố này khiến cả hai thêm trân trọng nhau hơn và chú ý đến vấn đề sức khỏe. Hiện, Trương Tấn bỏ thói quen ăn thức ăn cay, nhiều dầu mỡ, chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi khoa học và chú trọng việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hai vợ chồng cùng tập thể dục, chăm sóc, nhắc nhở nhau mỗi ngày. Hiện tài tử đã quay lại với công việc sau khi tham khảo ý kiến từ bác sĩ.

Trương Tấn thêm trân trọng gia đình sau biến cố

Trương Tấn sợ khi nghĩ đến cảnh mình ra đi, để lại Thái Thiếu Phân một mình nuôi dạy 3 con ẢNH: WEIBO NV

Trước đó, trong chương trình Call me by fire, Trương Tấn bất ngờ tiết lộ rằng anh vừa trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết vào tháng 4 năm nay. Anh kể lúc đó đang cùng vợ và ba con đi du lịch nước ngoài. Trong khi Thái Thiếu Phân và các con đang xếp hàng để lên thuyền, anh đứng cách họ 10 mét và đột nhiên lên cơn đau tim, khó thở, không thể gọi vợ.

"Lúc đó tôi không nói nên lời. Cảm giác như có một vực thẳm và tôi đang rơi xuống, không có gì để bám víu vào", sao phim Nhất đại tông sư nhớ lại. Nam diễn viên 51 tuổi chia sẻ rằng lúc ấy anh nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải sống sót vì vợ con. "Tôi tự nhủ mình không thể chết ở một đất nước xa lạ, bỏ lại vợ một mình chăm sóc 3 đứa trẻ. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy khi tôi ra đi? Tôi không thể vượt qua cảm giác đó. Tôi cảm thấy mình sẽ chết nếu cứ thế nhắm mắt lại nên tôi cố gắng mở mắt, tỉnh táo. Tôi không thể gục ngã ở đó được!", nam diễn viên 7X tâm sự.

Qua biến cố sức khỏe, Trương Tấn chiêm nghiệm: "Khi nhìn 4 người thân yêu của mình đứng đó, tôi cảm thấy mình không muốn rời xa thế giới này chút nào. May mắn thay, giờ tôi đã hồi phục. Khi trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, bạn sẽ thức tỉnh và nhận ra gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này".

Trương Tấn - Thái Thiếu Phân đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm ẢNH: WEIBO NV

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đều là diễn viên được yêu thích qua nhiều tác phẩm ăn khách đồng thời được nhiều khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bền chặt. Cặp đôi kết hôn hồi 2008 sau hơn 4 năm hẹn hò rồi lần lượt đón 3 con. Họ vừa đồng hành trong việc nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình cho đến hỗ trợ nhau theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, Thái Thiếu Phân từng chia sẻ hôn nhân của họ không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài mà nhiều khi vẫn có những cãi vã, bất đồng. Cô từng khóc rất nhiều vì tính cách khác biệt với chồng và nhiều khi bạn đời hành xử không như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, sao phim Bàn tay nhân ái cho biết những va chạm trong hôn nhân giúp họ thấu hiểu nhau hơn. Qua nhiều năm bên nhau, cả hai học được cách đối xử chân thành, thoải mái chia sẻ những dồn nén trong lòng để sửa đổi từ đó gắn bó khăng khít hơn.