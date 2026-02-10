Đội tuyển Việt Nam sẽ trẻ hóa mọi vị trí, trừ một ngoại lệ đặc biệt...

Đội tuyển Việt Nam khó 'thay máu' thủ môn

8 năm trước, thành công ở giải U.23 châu Á 2018 với ngôi á quân đã mở ra cuộc chuyển mình ngoạn mục cho đội tuyển Việt Nam. Các nhân tài U.23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo đôn lên đội tuyển quốc gia, để rồi, tạo nên bộ khung đẳng cấp đã cùng nhau vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Dù vậy, ông Park trẻ hóa thành công, bởi ông đã làm đúng việc ở đúng thời điểm. Để thanh lọc đội tuyển Việt Nam, cần đồng thời hai yếu tố: các nhân tố U.23 thực sự xuất chúng và khẳng định được mình (tại sân chơi U.23 châu Á và V-League), nhưng quan trọng hơn, thế hệ đàn anh ở đội tuyển Việt Nam phải mất động lực cạnh tranh và suy giảm phong độ, từ đó, mới đề ra nhu cầu cần thiết chuyển dịch.

Văn Lâm (áo vàng) là bức tường kiên cố của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo ẢNH: MINH TÚ

Nếu lứa đàn anh ở đội tuyển quốc gia còn nguyên phong độ, thể lực và khát khao chiến đấu, rất khó để HLV chuyển giao thế hệ. Đặc biệt, có những vị trí khó "thay máu", vì đặc thù đòi hỏi kinh nghiệm dạn dày hơn là sức bật tuổi trẻ. Đó chính là thủ môn.

Năm 2018, dù tin dùng Bùi Tiến Dũng ở giải U.23 châu Á lẫn ASIAD (Tiến Dũng cũng chơi tốt với nhiều pha cứu thua ấn tượng), nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải tin dùng Đặng Văn Lâm. Thủ môn Văn Lâm khi ấy cũng mới có 2 năm khoác áo tuyển, chưa đạt nhiều thành tựu, nhưng Văn Lâm có đẳng cấp và bản lĩnh của một người gác đền từng ăn tập tại Nga. Đồng thời, anh hơn hẳn Tiến Dũng về tuổi đời lẫn độ dày chinh chiến ở V-League. Mà ở vị trí thủ môn, nơi chìa khóa thành công nằm ở sự vững vàng, trải đời lẫn bản lĩnh chiến chỉ được hình thành qua trầm tích thời gian, các thủ môn trẻ khó "đốt cháy" giai đoạn.

Ngay cả khi Văn Lâm vắng mặt, HLV Park Hang-seo cũng tin dùng Bùi Tấn Trường (1986) và Trần Nguyên Mạnh (1991), đều là những thủ môn già dặn, từng trải và bước lên từ sai lầm, chứ không phải bất cứ thủ môn trẻ nào.

Đó là con đường HLV Kim Sang-sik có thể sẽ đi. Đồng ý rằng, bóng đá Việt Nam đang bùng nổ các thủ môn trẻ trung như Trần Trung Kiên (2003), Nguyễn Văn Việt (2002) hay Cao Văn Bình (2005). Những người gác đền này có lối chơi hiện đại, mạnh dạn chuyền bóng kiến thiết lối chơi, kỹ năng bắt bóng chuẩn chỉ, ra vào ổn định.

Trung Kiên phải nỗ lực để giữ chỗ ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Việc được ra sân thường xuyên ở V-League khi ở độ đôi mươi cũng hình thành cho lớp thủ môn trẻ tâm lý tốt. Tuy nhiên, thủ môn không phải vị trí có thể "đốt cháy giai đoạn" hay "chín ép", mà cần phát triển có lộ trình.

Trong suốt 15 trận chính thức, ông Kim chỉ một lần trao suất bắt chính cho thủ môn dưới 23 tuổi, đó là Trung Kiên. Thủ môn của HAGL bắt chính trận gặp Nepal (lượt về hồi tháng 10.2025), nhưng có lẽ, nếu gặp đối thủ mạnh hơn, ở trận đấu áp lực hơn, Trung Kiên đã không có cơ hội.

Cạnh tranh khó đoán

Hãy nhìn những thủ môn HLV Kim Sang-sik đang có trong tay, để biết cánh cửa với thủ môn trẻ hẹp thế nào.

Nguyễn Filip dù chưa thuyết phục được ông Kim, nhưng anh có 8 năm thi đấu tại châu Âu, từng bắt ở Europa League. Filip toàn diện từ chiều cao (1,92 m), kỹ thuật bắt bóng, khả năng chơi chân lẫn làm chủ vòng cấm.

Patrik Lê Giang cũng nhiều năm thi đấu ở Slovakia, có thể hình đẹp (cao 1,88 m), thậm chí trội hơn Filip ở V-League. 3 năm gồng gánh CLB TP.HCM (nay khoác áo CLB Công an TP.HCM) là đủ để chứng minh cho đẳng cấp của thủ môn được ông Kim "chấm" ngay từ phút đầu.

So với Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang, Văn Lâm "đuối" hơn ở thâm niên châu Âu, nhưng lại khẳng định đẳng cấp cùng cái duyên với màu áo tuyển trong gần một thập kỷ cống hiến. Văn Lâm thuộc mẫu thủ môn cổ điển, chơi ôm gôn, bắt bóng an toàn và phản xạ ổn định. Anh cũng giống Đình Triệu, có lối chơi dù không tân tiến, nhưng lại đủ an tâm cho đội tuyển được xây dựng thiên về phòng ngự theo triết lý của Kim Sang-sik.

Cuộc đua bắt chính sẽ diễn ra giữa các thủ môn kinh nghiệm. Lớp trẻ tuy vẫn có cơ hội, nhưng cần thêm thời gian để làm dày vốn thi đấu và chín chắn hơn nữa.