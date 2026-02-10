HLV Polking nói sự thật về Tampines Rovers, Văn Hậu phát biểu cực hay ‘CLB CAHN sẽ…’

HLV Polking tin tưởng thực lực của CLB CAHN

CLB CAHN sẽ bước vào trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2, gặp đối thủ Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày mai 11.2. Thầy trò HLV Alexandre Polking đã thắng đối thủ Singapore với tỷ số đậm 6-1 ở trận hạ màn vòng bảng ASEAN Club Championship, nhưng theo ông Polking, trận tái đấu sẽ rất khác.

"Sau trận thua ngày 4.2 vừa qua, Tampines Rovers chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi. Họ sẽ phân tích trận đấu để tìm kiếm kết quả tốt nhất.

Chúng tôi cũng vậy, trước trận đấu, toàn đội đã phân tích những ưu điểm, điều chúng tôi đã làm được để làm sao duy trì được phong cách, ưu điểm vốn có của đội, những điều chúng tôi đã làm được trong suốt 1 năm qua", HLV Polking cho biết.

HLV Alexandre Polking ẢNH: CLB CAHN

Chiến lược gia người Brazil có lý khi thận trọng. Tampines Rovers chỉ sử dụng đội hình phụ trong trận thua 1-6 trước CLB CAHN tại ASEAN Club Championship. Bởi lực lượng tối ưu được đại diện Singapore tin dùng cho AFC Champions League, đấu trường mà Tampines Rovers gây ấn tượng mạnh. Thầy trò HLV Noh Rahman giành ngôi đầu bảng H có sự hiện diện của Pohang Steelers (Hàn Quốc) và BG Pathum (Thái Lan). Đáng chú ý, Tampines Rovers giành tới 16/18 điểm tối đa (thắng 5, hòa 1) để thẳng tiến vòng 16 đội.

Trong khi đó, CLB CAHN đứng nhì bảng E với 8 điểm, xếp sau MacArthur (Úc). Màn thể hiện của thầy trò HLV Polking chưa có sự bùng nổ.

CLB CAHN sẽ chơi tấn công

Nhà cầm quân người Brazil cũng tiết lộ, cách tiếp cận trận đấu của CLB CAHN vẫn sẽ hướng tới áp đặt, kiểm soát trận đấu, thi đấu tốt nhất để giành lợi thế trước trận làm khách vào ngày 18.2 trên sân nhà của Tampines Rovers.



Hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định: "Là cầu thủ, mục tiêu của tôi khi ra sân luôn là giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng, giành lợi thế trên sân nhà trước khi sang sân khách. Hy vọng toàn đội sẽ có được kết quả tốt".

CLB CAHN bay cao ở V-League với ngôi đầu bảng ẢNH: MINH TÚ

Ở chiều ngược lại, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Noh Rahman của Tampines Rovers cho biết, mục tiêu của đội khách là giành kết quả tốt nhất, tạo thuận lợi trước khi trở về sân nhà.

"Trước trận đấu chúng tôi đã trao đổi để hướng tới kết quả có lợi với mục tiêu tiến vào tứ kết", HLV Noh Rahman nói. Bên cạnh đó, HLV Noh Rahman cũng khẳng định, kết quả thua 1-6 trước chính CLB CAHN ở vòng bảng giải Đông Nam Á diễn ra vào ngày 4.2 không phản ánh đúng thực lực của đội.

"Chúng tôi khá thất vọng với kết quả thua đậm ở trận đấu trước. Tôi tin kết quả đấy không phải thực lực với đội", ông Rahman chia sẻ.

Trong khi đó, cầu thủ Dylan Fox cho biết, toàn đội Tampines Rovers đã rút kinh nghiệm, điều chỉnh phong độ sau trận thua trước CLB CAHN để có sự chuẩn bị tốt nhất trong trận đấu quan trọng tại AFC Champions League 2.

"Giống như HLV đã nói, chúng tôi đang có phong độ tốt để hướng tới kết quả tốt trước khi trở về Singapore cho trận lượt về. Các cầu thủ trong đội CAHN đều mạnh và nguy hiểm. Toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai", Dylan Fox nhấn mạnh.



