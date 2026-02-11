Liêm chính bóng đá phải được bảo vệ, CAS không thể đảo ngược công lý

CAS phán quyết có lợi cho đội tuyển Malaysia?

"Việc CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) ra thông báo tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch là một dấu hiệu tích cực. Cơ hội thắng kiện vụ làm giả giấy tờ của FAM hiện là 50/50", chia sẻ của Tổng thư ký AFC Windsor Paul John đang làm dậy sóng dư luận.

Bởi, lãnh đạo AFC không thuần túy đưa ra dự đoán, mà đây là phân tích "căn cứ vào kinh nghiệm điều hành bóng đá" kéo dài 10 năm.

Ông phân tích, việc CAS hoãn lệnh cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia mà FIFA ban hành là tín hiệu tích cực, vì điều này hiếm khi xảy ra trong các tranh chấp pháp lý.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

"Dựa trên kinh nghiệm của tôi tại AFC, những án phạt được hoãn thi hành như vậy hiếm khi xảy ra và điều này cho thấy một dấu hiệu tích cực khả năng vụ việc sẽ kết thúc có lợi cho FAM. Nếu nhìn vào vấn đề này, việc được tạm hoãn thi hành án thường rất khó khăn. Nhưng họ (FAM) đã yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã đáp ứng yêu cầu tạm hoãn", ông Windsor Paul John nói.

Phân tích ấy, dù chỉ là một trong số nhiều giả định trước khi CAS mở phiên điều trần vào ngày 26.2, nhưng rất đáng chú ý.

Windsor Paul John là thành viên đầu não của AFC, cơ quan cấp cao nhất bóng đá châu Á, nơi có quyền lực tung đòn trừng phạt quyết định với đội tuyển Malaysia một khi CAS tuyên phạt FAM có tội.

Phát ngôn của một quan chức bóng đá ở thời điểm nhạy cảm mang sức lan tỏa hơn nhận định của nhiều chuyên gia hay giới truyền thông Malaysia những ngày qua. Bởi ít nhất, lãnh đạo AFC tiếp xúc với nhiều nguồn tin, tài liệu để củng cố luận cứ trước khi đưa ra quan điểm có thể ảnh hưởng đến uy tín của chính ông.

Tuy nhiên, điều đó không thay đổi nhận định cốt lõi: gần như chắc chắn CAS vẫn sẽ phạt FAM, do vi phạm liên quan đến giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch đã quá rõ ràng, thể hiện trong văn bản 64 trang FIFA công bố ngày 17.11.2025.

Chứng cứ không thể chối cãi

Ở đó, FIFA đã công bố kết quả điều tra gốc gác, giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch mà Malaysia sử dụng ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0) và Nepal (thắng 2-0) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA khẳng định các tài liệu mà cầu thủ gửi cho FAM không có bất cứ thông tin, chi tiết nào liên quan đến gốc gác Malaysia. FIFA ngầm khẳng định các cầu thủ biết rõ bản thân không có gốc gác Malaysia, nhưng vẫn làm thủ tục cùng FAM để có cơ hội ra sân thi đấu.

Hãy giữ cho cuộc chơi công bằng ẢNH: NGỌC LINH

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Ban thư ký Ủy ban kỷ luật FIFA tin rằng các hồ sơ là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng những tài liệu này để trốn tránh và lách các quy định của FIFA có liên quan nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

"6 trong số 7 cầu thủ đã tuyên bố tại phiên điều trần rằng ông bà của họ sinh ra ở Malaysia. Chỉ có 1 cầu thủ tuyên bố không biết ông bà của mình sinh ra ở đâu. Theo Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của chính các cầu thủ trong bản tóm tắt kháng cáo, khi họ nói rằng đã nộp tài liệu xác thực cho người đại diện (hoặc "bạn bè") của họ, bao gồm giấy khai sinh gốc hợp pháp của họ, cha mẹ và ông bà của họ.

Thực tế là không có giấy khai sinh nào trong số đó ghi nơi sinh là Malaysia. Ủy ban nhận thấy rằng mâu thuẫn này đã làm suy yếu độ tin cậy trong lời khai của cầu thủ", FIFA nêu rõ trong văn bản giải quyết khiếu nại.

Trong khi FIFA công bố cho cả thế giới thấy bằng chứng sai phạm nghiêm trọng trong quá trình sử dụng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia (được tổng hợp từ quá trình điều tra kỹ lưỡng), FAM chưa công bố bằng chứng phản kháng để thể hiện gốc gác Malaysia của 7 cầu thủ. Đến mức, nhiều chuyên gia cho rằng FAM phải lên tiếng vì công chúng có quyền được biết.

Sai phạm của FAM đã rõ, và nếu CAS không tuyên phạt đội tuyển Malaysia, đây có thể là tiền lệ xấu, để các đội tuyển khác bắt chước lách luật. Sẽ có bao nhiêu cầu thủ được "phù phép" để đủ điều kiện thi đấu cho một đội tuyển xa lạ, không có bất cứ liên quan gì đến nguồn gốc tổ tiên nếu CAS bỏ qua bê bối của FAM?

CAS cần phán quyết công tâm, vì sự liêm chính và trong sạch của bóng đá. FIFA không cấm các đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ nhập tịch mang gốc gác nước ngoài, nhưng đã tham gia cuộc chơi thì phải tuân thủ luật.

Mọi đội bóng dù yếu hay mạnh cũng đều xứng đáng được chơi trong môi trường công bằng. Tính công bằng ấy có tồn tại hay không, cả thế giới đang nhìn vào án phạt của CAS để đánh giá.