Lịch thi đấu hấp dẫn hôm nay: CLB CAHN sẽ thắng đẹp đại diện Singapore

CLB CAHN TẤT TAY

Sau khi sớm chia tay Cúp quốc gia và ASEAN Club Championship, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chỉ còn 2 đấu trường để nỗ lực. Đó là V-League, nơi thầy trò HLV Alexandre Polking coi như lẽ hiển nhiên phải giành ngôi cao, cùng trận địa mới mẻ mang tên AFC Champions League 2.

CLB CAHN (trái) quyết thắng Ảnh: MINH TÚ

Về bản chất, AFC Champions League 2 giống với AFC Cup trước đây, nơi CLB Hà Nội và Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) từng lọt tới bán kết. Song, đó là giai đoạn giải đấu được mệnh danh là "C2 châu Á" chưa có các đội bóng từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc tham dự. Còn hiện tại, AFC Champions League 2 đã nâng chất lượng lên tầm cao mới, khi quy tụ rất nhiều đội mạnh như Gamba Osaka hay Pohang Steelers, khiến hành trình đi sâu của các đội trở nên gian nan hơn.

CLB CAHN không có chiến dịch vòng bảng ưng ý, khi chỉ giành 8 điểm sau 6 trận, đứng sau đội đầu bảng Macarthur (Úc). Thế nhưng, ở vòng 16 đội, lá thăm Tampines Rovers (Singapore) lại mang đến vận may cho thầy trò Polking. Bởi ít nhất, CLB CAHN vẫn gặp một đội bóng Đông Nam Á, "dễ thở" hơn gặp các đội Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Tampines Rovers không yếu. Đội bóng Singapore đã gây sốc khi dẫn đầu bảng H với 16 điểm sau 6 trận (5 thắng, 1 hòa), đánh bại cả Pohang Steelers (Hàn Quốc) lẫn Pathum (Thái Lan) để hiên ngang đi tiếp. Chìa khóa thành công của Tampines Rovers nằm ở 10 ngoại binh, 9 trong số đó đến từ Nhật Bản như Takeshi Yoshimoto, Hide Higashikawa, Shuya Yamashita hay Seiga Sumi. Tampines Rovers đang đi con đường giống đội bóng đồng hương Lion City Sailors mùa trước (á quân AFC Champions League 2), khi gây dựng triết lý trên lớp ngoại binh đồng đều. Chỉ khác ở chỗ, Lion City Sailors chọn ngoại binh châu Âu, còn Tampines Rovers đi đường "Nhật hóa".

Nhờ dàn sao chơi bóng kỹ thuật, gắn kết và bài bản, Tampines Rovers như một đội bóng J-League 1. Đại diện Singapore theo đuổi đấu pháp phòng ngự phản công kín kẽ, kiểm soát bóng tốt và tấn công cực "nhuyễn" nhờ những ngôi sao xứ mặt trời mọc. Cả Pohang Steelers và Pathum đều không giải mã được Tampines Rovers. Nhiệm vụ sẽ được trao cho CLB CAHN, nơi học trò Polking đã nhận diện được sức mạnh đối thủ và cần tìm phương án khắc chế.

Q UYẾT THẮNG

Chiến thắng 6-1 trước Tampines Rovers ở lượt hạ màn ASEAN Club Championship tuần trước không phải luận cứ cho sức mạnh của CLB CAHN, bởi đại diện Singapore chọn cách "giấu mình" trong trận cầu không còn giá trị thành tích. Tampines Rovers sẽ hiện nguyên hình vào tối nay (11.2), khi AFC Champions League 2 là đấu trường mà đội bóng này tất tay đầu tư.

Để thắng Tampines Rovers, trước tiên CLB CAHN phải… thắng chính mình. Học trò Polking đã chơi kiểm soát bóng và tạo cơ hội ở mức ổn tại vòng bảng, nhưng đánh rơi tới 10 điểm vì những sai sót cố hữu, như phung phí cơ hội, sa sút thể lực trong 20 phút cuối trận, mắc nhiều lỗi cá nhân. HLV Polking hiểu rõ điểm yếu học trò. Ông nhấn mạnh: "Trước trận đấu, toàn đội đã phân tích những ưu điểm, điều chúng tôi đã làm được để làm sao duy trì được phong cách, ưu điểm vốn có của đội, những điều chúng tôi đã làm được trong suốt 1 năm qua".

Trong đó, điểm yếu thể lực từng đẩy CLB CAHN đến bờ vực sai lầm khiến HLV Polking không bình tĩnh nổi cần phải được khắc phục. Đại diện VN đã được nghỉ trọn vẹn, không phải đá vòng 13 V-League cuối tuần qua để hồi phục thể lực. Lực lượng trong tay HLV Polking cũng toàn vẹn, không gặp phải sứt mẻ đáng kể nào. CLB CAHN được tạo điều kiện tối đa để giương cao ngọn cờ VN tại đấu trường châu Á. Nếu quyết tâm đủ lớn, CLB CAHN sẽ thắng Tampines Rovers. Đại diện V-League có lối đá nhuyễn, tinh thần đang lên, cùng đội hình đồng đều. Mọi yếu tố để thắng, CLB CAHN đều có. Hãy chờ tin vui của thầy trò Polking.