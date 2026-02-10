Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung tiết lộ sự thật

HLV Mai Đức Chung: Màn cọ xát với đội nữ Trung Quốc rất giá trị

Sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc (tối 10.2) tại Thâm Quyến, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn của loạt trận cọ xát, đồng thời khẳng định đây là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm Asian Cup 2026.

"Chúng tôi có hai trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là những màn cọ xát rất tốt", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận thua 0-2 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện. Theo ông Mai Đức Chung, lý do thua đến từ tính kết nối chưa cao, do chưa có nhiều trận để mài giũa đội hình.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được bài học ẢNH: VFF

"Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần của toàn đội rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn thiện đội hình. Hiệp 1 chúng ta chơi chưa tốt, có thể do trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan, nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề để điều chỉnh", HLV Mai Đức Chung phân tích.

HLV Mai Đức Chung đặc biệt nhấn mạnh tinh thần thi đấu của các cầu thủ: "Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù còn hạn chế về thể lực, tầm vóc và sức mạnh so với đối thủ, các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và nỗ lực. Chúng ta thua nhưng tôi vẫn hài lòng với sự cố gắng của các học trò".

Sức mạnh của đội tuyển nữ Trung Quốc

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và sự nỗ lực của toàn đội".

Đội tuyển nữ Trung Quốc ở đẳng cấp cao, với dàn cầu thủ toàn diện từ thể hình đến kỹ chiến thuật.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo xanh) cần hoàn thiện lối chơi ẢNH: VFF

Trong năm 2025, thầy trò HLV Ante Milicic đã thắng Đài Loan (4-0, 4-1), Uzbekistan (5-0), Thái Lan (5-1), hòa Nhật Bản (0-0) và Hàn Quốc (2-2). Trung Quốc cũng hòa Canada (1-1), đội từng đoạt HCV Olympic Tokyo 2020.

Dù thua Anh, Mỹ và Mexico, nhưng việc được cọ xát với những đội mạnh cũng cải thiện đáng kể vốn kinh nghiệm cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Cái hơn của Trung Quốc so với phần đông các nền bóng đá châu Á, là cơ hội được thi đấu liên tục, giao hữu với đối thủ trên tầm nhằm tiến bộ nhanh hơn.

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học được nhiều từ các trận giao hữu với Trung Quốc", HLV Mai Đức Chung khẳng định. Tại Asian Cup 2022, nữ Việt Nam thua 1-3 trước Trung Quốc ở tứ kết, trong trận đấu Tuyết Dung mở tỷ số, sau đó nữ Việt Nam đá hỏng phạt đền đáng tiếc.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc thêm một trận giao hữu, trước khi về nước vào ngày 7.2 để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C Asian Cup 2026 cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Giải đấu diễn ra từ 1.3 đến 21.3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3) trên sân Perth Rectangular.



