Đội tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ, thua chủ nhà Trung Quốc

Tối 10.2, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến. Bước vào trận đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình xuất phát gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn ở Trung Quốc ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, nỗ lực triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 30, đội tuyển nữ Trung Quốc mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46.

Đội tuyển nữ Việt Nam thử nghiệm nhân sự

Nhằm tăng cường nhân sự và thử nghiệm đội hình, HLV Mai Đức Chung thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được tung vào sân. Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể đánh bại hàng thủ của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc.

Hai đội sẽ còn một trận giao hữu vào ngày 13.2 ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, hai đội sẽ còn một trận giao hữu vào ngày 13.2. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước, hướng tới VCK nữ châu Á 2026 diễn ra tại Úc vào tháng 3 tới.