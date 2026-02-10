Lộ diện thêm 2 kênh phát đội tuyển nữ Việt Nam đấu giải châu Á: Đá 12 giờ trưa trận nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ mạnh

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C với những đối thủ đầy duyên nợ. Thử thách cực đại sẽ đến từ đội tuyển Nhật Bản – thế lực hàng đầu châu lục và đang nằm trong top 8 đội mạnh nhất thế giới. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung: "Nhật Bản có trình độ vượt trội, trong khi ba đội còn lại là Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan sẽ phải cạnh tranh vô cùng quyết liệt để giành vé đi tiếp".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Ấn Độ vào 18 giờ ngày 4.3, đối đầu với Đài Loan vào 12 giờ ngày 7.3, đọ sức với Nhật Bản vào 16 giờ ngày 10.3.

TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp câu lạc bộ - đồng hành trọn vẹn cùng hành trình bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á. Trong số này có VCK giải vô địch nữ châu Á 2026. Như vậy, khán giả có thể xem các trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên TV360.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026 ẢNH: VFF

Bên cạnh TV360, khán giả có thể trực tiếp theo dõi và cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam qua kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Giờ thi đấu khắc nghiệt

Ngoài đối thủ mạnh, khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam còn đến từ lịch thi đấu, đặc biệt là ở trận thứ hai gặp Đài Loan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 13 giờ (giờ Úc), tương đương với 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam.

Đây được xem là khung giờ thi đấu khắc nghiệt nhất dưới cái nắng gắt tại Úc, đòi hỏi sự thích nghi cực tốt về mặt thể trạng. Trận đối đầu với Đài Loan mang tính chất "bản lề", bởi nếu không giành được kết quả có lợi trước khi đụng độ "ngọn núi" Nhật Bản ở lượt cuối, cánh cửa vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hẹp đi rất nhiều.