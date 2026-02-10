Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu khắc nghiệt, futsal nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/02/2026 10:00 GMT+7

Với vị thế đương kim vô địch và vừa giành HCV SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ VN đang tích cực chuẩn bị để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại giải Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 2.

VỊ THẾ SỐ 1 ĐÔNG NAM Á

Năm 2024, ở lần đầu tiên giải futsal nữ Đông Nam Á được tổ chức tại Philippines, đội tuyển futsal nữ VN đã đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan trong trận chung kết. Mới đây, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu khu vực khi giành HCV thuyết phục tại SEA Games 33 trên đất Thái. Bây giờ, đội tuyển futsal nữ VN bước vào giải vô địch Đông Nam Á 2026 với tâm thế tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi hậu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đội tuyển đã hội quân tại TP.HCM từ ngày 18.1 với lực lượng 20 cầu thủ.

Lịch thi đấu khắc nghiệt, futsal nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nữ VN được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi hậu khu vực

ẢNH: VFF

Danh sách tập trung lần này là sự kết hợp giữa bộ khung nòng cốt vừa chinh chiến thành công trong năm 2025 như Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Phương Anh, Biện Thị Hằng… và những gương mặt mới lần đầu khoác áo đội tuyển được lựa chọn từ giải vô địch quốc gia. Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, trong lộ trình 4 tuần chuẩn bị cho giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, ban huấn luyện đã lên kế hoạch chi tiết để các cầu thủ cũ có sự thay đổi tích cực về lối chơi, đồng thời giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập. Điểm nhấn trong quá trình này là các trận giao hữu và đặc biệt là chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đội tuyển sẽ hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và lựa chọn những nhân sự tốt nhất cho hành trình trên đất Thái Lan.

LỊCH THI ĐẤU KHẮC NGHIỆT

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 có 7 đội tham dự, chia vào 2 bảng đấu. Đội tuyển futsal nữ VN nằm ở bảng B với Myanmar, Philippines và Úc. Bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Các cô gái VN sẽ so tài với đội tuyển Úc ngày 24.2, Philippines ngày 25.2 và Myanmar ngày 26.2. Đáng chú ý, cả ba trận đấu của đội tuyển futsal nữ VN đều diễn ra vào lúc 13 giờ 30. Việc phải thi đấu vào khung giờ trưa được xem là một thử thách lớn về thể lực và nhịp sinh học cho các VĐV. HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ: "Lịch thi đấu của chúng ta không có chút thuận lợi nào khi đá cả 3 trận vào lúc 13 giờ 30. Đây là một khó khăn thực sự, vì gây ra sự xáo trộn trong sinh hoạt, tổ chức tập luyện và nghỉ ngơi của cầu thủ. Do đó, ban huấn luyện cần phải tính toán kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình và thể lực của toàn đội. Chúng tôi đang nỗ lực tập luyện ở khung giờ tương tự giờ thi đấu chính thức để các cầu thủ có thể thích nghi ngay khi bước vào giải". Ngoài ra, việc nằm ở bảng đấu có 4 đội cũng là bất lợi đối với các cô gái VN. Trong trường hợp vào được vòng trong, đại diện của bảng A sẽ chiếm ưu thế về mặt thể lực so với Thùy Trang và các đồng đội. Tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, các đội đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào đấu bán kết.

Bên cạnh lịch thi đấu khắc nghiệt, một thử thách khác với các cô gái VN là đội tuyển futsal nữ Úc vừa gia nhập sân chơi khu vực. Qua nghiên cứu băng hình, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng đánh giá: "Úc là đội bóng mạnh. Ở giải châu Á vừa qua, họ đã thể hiện khá tốt. Úc sở hữu lực lượng đồng đều và có nền tảng thể lực sung mãn". Ông Hoàng dự báo đội tuyển futsal nữ VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với đối thủ chơi thiên về sức mạnh này. Vì thế đội tuyển VN sẽ tập trung cải thiện về thể lực và khả năng va chạm để sẵn sàng vượt qua mọi thách thức. 

Đội tuyển futsal VN dù nhận thất bại 2-3 trước Indonesia ở tứ kết châu Á, nhưng có thể ngẩng cao đầu rời giải với tinh thần chiến đấu không buông bỏ đến giây cuối cùng.

