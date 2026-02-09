AFC phạt nặng bóng đá Indonesia vì mắc một loạt lỗi, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị ‘sờ gáy’

Indonesia bị phạt vì 4 vi phạm

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật AFC , Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị phạt tổng cộng 14.000 USD, tương đương khoảng 350 triệu đồng, do hàng loạt vi phạm liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại giải vô địch futsal châu Á 2026.

Thành viên Ban Chấp hành PSSI, ông Arya Sinulingga, xác nhận PSSI sẽ không kháng cáo và chấp nhận hoàn toàn án phạt từ AFC. “Đúng là PSSI đã bị AFC phạt. Chúng tôi không kháng cáo và đã chấp nhận quyết định này”, ông Arya cho biết tại sân GBK Arena hôm 9.2.

Theo giải trình từ phía PSSI, án phạt được đưa ra do 4 vi phạm khác nhau. Cụ thể, PSSI bị phạt 3.000 USD (khoảng 75 triệu đồng) vì để người không có giấy phép xâm nhập sân và khu vực kỹ thuật sau trận Indonesia gặp Hàn Quốc ngày 27.1. Một lỗi tương tự liên quan đến khán giả tràn xuống sân sau trận đấu này cũng khiến PSSI bị phạt thêm 75 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, AFC phạt PSSI 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) vì không đảm bảo an toàn, trật tự khi có khán giả xuất hiện trên mặt sân. Ngoài ra, thêm 3.000 USD (75 triệu đồng) được áp dụng cho vi phạm an ninh trong trận Iran – Afghanistan ngày 1.2, khi có tới 5 khán giả tự ý vào sân.

Đội tuyển futsal Indonesia vừa làm nên lịch sử ở giải châu Á ẢNH: AFC

Điều đáng nói là án phạt này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển futsal Indonesia vừa trải qua giải đấu thành công nhất lịch sử. Ở trận chung kết, Indonesia đã gây sốc khi cầm hòa Iran – đội bóng 13 lần vô địch châu Á – với tỷ số 5-5 và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu. Thành tích á quân châu lục được xem là bước tiến vượt bậc của futsal Indonesia.

Chủ tịch FFI, ông Michael Victor Sianipar, đã công khai kêu gọi Chính phủ Indonesia sớm có chính sách thưởng xứng đáng cho đội tuyển futsal quốc gia. Theo ông, ngôi á quân châu Á có giá trị tương đương một tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khoản thưởng dành cho các cầu thủ Indonesia vẫn chưa được công bố, khiến không ít tuyển thủ bày tỏ sự băn khoăn.

Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) cũng bị AFC phạt ẢNH: AFC

Không chỉ Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị AFC “sờ gáy” tại giải đấu lần này. Theo CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị AFC phạt 2.000 USD, tương đương khoảng 50 triệu đồng, do làm hư hại phòng thay đồ của sân đua xe đạp Jakarta sau trận gặp Kuwait ngày 27.1.

Ngoài ra, tuyển thủ Dương Ngọc Linh còn AFC bị phạt 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) và treo giò một trận vì nhận thẻ đỏ gián tiếp (hai thẻ vàng) trong trận đấu với Li Băng ngày 29.1.