Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC phạt nặng bóng đá Indonesia vì mắc một loạt lỗi, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị ‘sờ gáy’

Văn Trình
Văn Trình
09/02/2026 19:46 GMT+7

Vừa tạo nên cột mốc lịch sử tại giải vô địch futsal châu Á 2026 khi lần đầu tiên giành ngôi á quân, bóng đá Indonesia vẫn phải đón nhận ‘gáo nước lạnh’ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) với án phạt tài chính không nhỏ.

Indonesia bị phạt vì 4 vi phạm

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật AFC, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị phạt tổng cộng 14.000 USD, tương đương khoảng 350 triệu đồng, do hàng loạt vi phạm liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại giải vô địch futsal châu Á 2026.

Thành viên Ban Chấp hành PSSI, ông Arya Sinulingga, xác nhận PSSI sẽ không kháng cáo và chấp nhận hoàn toàn án phạt từ AFC. “Đúng là PSSI đã bị AFC phạt. Chúng tôi không kháng cáo và đã chấp nhận quyết định này”, ông Arya cho biết tại sân GBK Arena hôm 9.2.

Theo giải trình từ phía PSSI, án phạt được đưa ra do 4 vi phạm khác nhau. Cụ thể, PSSI bị phạt 3.000 USD (khoảng 75 triệu đồng) vì để người không có giấy phép xâm nhập sân và khu vực kỹ thuật sau trận Indonesia gặp Hàn Quốc ngày 27.1. Một lỗi tương tự liên quan đến khán giả tràn xuống sân sau trận đấu này cũng khiến PSSI bị phạt thêm 75 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, AFC phạt PSSI 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) vì không đảm bảo an toàn, trật tự khi có khán giả xuất hiện trên mặt sân. Ngoài ra, thêm 3.000 USD (75 triệu đồng) được áp dụng cho vi phạm an ninh trong trận Iran – Afghanistan ngày 1.2, khi có tới 5 khán giả tự ý vào sân.

AFC phạt nặng bóng đá Indonesia vì mắc một loạt lỗi, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị ‘sờ gáy’- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Indonesia vừa làm nên lịch sử ở giải châu Á

ẢNH: AFC

Điều đáng nói là án phạt này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển futsal Indonesia vừa trải qua giải đấu thành công nhất lịch sử. Ở trận chung kết, Indonesia đã gây sốc khi cầm hòa Iran – đội bóng 13 lần vô địch châu Á – với tỷ số 5-5 và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu. Thành tích á quân châu lục được xem là bước tiến vượt bậc của futsal Indonesia.

Chủ tịch FFI, ông Michael Victor Sianipar, đã công khai kêu gọi Chính phủ Indonesia sớm có chính sách thưởng xứng đáng cho đội tuyển futsal quốc gia. Theo ông, ngôi á quân châu Á có giá trị tương đương một tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khoản thưởng dành cho các cầu thủ Indonesia vẫn chưa được công bố, khiến không ít tuyển thủ bày tỏ sự băn khoăn.

AFC phạt nặng bóng đá Indonesia vì mắc một loạt lỗi, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị ‘sờ gáy’- Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) cũng bị AFC phạt

ẢNH: AFC

Không chỉ Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị AFC “sờ gáy” tại giải đấu lần này. Theo CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị AFC phạt 2.000 USD, tương đương khoảng 50 triệu đồng, do làm hư hại phòng thay đồ của sân đua xe đạp Jakarta sau trận gặp Kuwait ngày 27.1.

Ngoài ra, tuyển thủ Dương Ngọc Linh còn AFC bị phạt 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) và treo giò một trận vì nhận thẻ đỏ gián tiếp (hai thẻ vàng) trong trận đấu với Li Băng ngày 29.1.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'

Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'

Sau thành công mang tên Xuân Son, các ngoại binh nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long… hứa hẹn giúp đội tuyển VN nâng cấp lối chơi theo hướng ngẫu hứng và đẹp mắt hơn.

Nguyễn Đình Bắc và món nợ ân tình của bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa 'kiệt sức' vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Chuyện 2 chiếc áo của thủ môn Xuân Hoàng

Khám phá thêm chủ đề

Futsal châu Á AFC án phạt futsal Việt Nam đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận