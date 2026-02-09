Bóng đá Malaysia dậy sóng vì nội bộ FAM phát sinh vấn đề, AFC tuyên bố thẳng thừng…

Thông tin trên được Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận trong bối cảnh FAM đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, sau khi toàn bộ Ban Chấp hành (Exco) nhiệm kỳ 2025–2029 đồng loạt từ chức vào ngày 28.1 vừa qua.

AFC chỉ làm việc với FAM, không đại diện trả lời PBMM

Chia sẻ với trang Metro chiều 9.2, ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC đã nhận được thư kiến nghị từ PBMM – một đơn vị trực thuộc FAM – gửi vào tuần trước, trong đó đề xuất thành lập một ban giám sát độc lập nhằm theo dõi quá trình cải tổ quản trị của FAM. Tuy nhiên, AFC từ chối đưa ra bất kỳ phản hồi nào thay cho phía cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

“Chúng tôi đã thông báo rõ ràng rằng FAM cần trực tiếp phản hồi. AFC chỉ làm việc với FAM trong giai đoạn đánh giá hiện tại. Mọi đề xuất từ các bên liên quan trong nước phải được chính cơ quan quản lý bóng đá Malaysia trả lời”, ông Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh.

AFC tuyên bố sẽ không trả lời cho các đề xuất từ liên đoàn thành viên bóng đá Malaysia ẢNH: AFC

Tổng thư ký AFC cũng cho biết, hiện quá trình đánh giá FAM đang được tiến hành với sự tham gia của một nhóm đặc biệt gồm đại diện AFC và FAM. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có bất kỳ diễn biến mới nào được công bố.

Hiện FAM đang được điều hành tạm thời bởi Ban Thư ký do Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman đứng đầu. Dù vậy, các nỗ lực liên hệ với ông Noor Azman từ truyền thông địa phương vẫn chưa nhận được phản hồi.

PBMM kiến nghị “kiểm soát và cân bằng” trong cải tổ FAM

Trong bức thư được lan truyền rộng rãi, PBMM bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình rà soát và cải cách hành chính FAM dự kiến kéo dài ba tháng, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ AFC. PBMM tin rằng đây là cơ hội để FAM tái cấu trúc, hướng tới một mô hình quản trị minh bạch và bền vững hơn.

Đáng chú ý, PBMM đã đưa ra hai khuyến nghị được xem là trọng tâm. Thứ nhất là thành lập một ban giám sát độc lập, bao gồm các đại diện trung lập, không thuộc Ban Chấp hành FAM vừa từ chức. Thành phần ban này có thể được lựa chọn từ các thành viên liên kết của FAM, đang nắm giữ các vị trí chủ chốt như chủ tịch hiệp hội địa phương hoặc tổng thư ký, thư ký danh dự.

Ban giám sát được đề xuất sẽ không tham gia hoạch định chính sách, mà chỉ đóng vai trò theo dõi quản trị, đồng thời hỗ trợ AFC trong công tác giám sát hành chính, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm của tổng thư ký và thủ quỹ danh dự FAM.

Khuyến nghị thứ hai gây nhiều tranh luận hơn, khi PBMM đề xuất không cho phép các cá nhân thuộc Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2029 – những người đã đồng loạt từ chức – được tái tranh cử trong các cuộc bầu cử sắp tới.

PBMM thừa nhận đề xuất này có thể mâu thuẫn với nguyên tắc dân chủ và hiện chưa được quy định trong Điều lệ FAM. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng, trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin hiện nay, đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm quá trình cải tổ diễn ra “chân chính, minh bạch và không xung đột lợi ích”.

Hai đề xuất của PBMM đều bị AFC từ chối xem xét. Đồng thời, cơ quan quản lý bóng đá châu Á cho rằng FAM mới là những người có quyền quyết định ẢNH: REUTERS

Cuộc khủng hoảng tại FAM bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, sau khi FIFA xác nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Những cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Kết quả điều tra cho thấy FAM đã nộp các tài liệu bị nghi là giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ này, cho phép họ ra sân trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 năm ngoái.

Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Đơn kháng cáo của FAM đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, và hiện vụ việc đang chờ phán quyết cuối cùng, dự kiến sẽ có sau phiên xét xử ngày 26.2 từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).