Ả Rập Xê Út ra quyết định quan trọng về Ronaldo, chọn ngôi sao ‘khủng’ thay thế

Giang Lao
Giang Lao
09/02/2026 11:01 GMT+7

Theo báo chí Ả Rập Xê Út, Quỹ đầu tư công nước này (PIF), chủ sở hữu CLB Al Nassr, đã sẵn sàng để Ronaldo ra đi khi danh thủ này vẫn đình công không thi đấu. Họ đã chọn ngôi sao mới thuộc 'hàng khủng' thay thế.

Quyết định khó hiểu của Ronaldo

Cho đến nay, Ronaldo không thi đấu cho Al Nassr đến hai trận liên tiếp dù không bị chấn thương hay ảnh hưởng thể lực, bằng chứng là danh thủ vừa bước sang tuổi 41 này vẫn tập luyện bình thường. 

Dư luận cho rằng, Ronaldo quyết định đình công trong im lặng là để phản đối ban lãnh đạo PIF, cho rằng tổ chức này thiên vị khi ưu ái các CLB đối thủ (như Al Hilal) trong các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Ả Rập Xê Út ra quyết định quan trọng về Ronaldo, chọn ngôi sao ‘khủng’ thay thế- Ảnh 1.

Thời của Ronaldo ở Ả Rập Xê Út đã sắp đến hồi kết

Ảnh: Reuters

Xung quanh quyết định này của Ronaldo đã nhận nhiều đánh giá trái chiều, một bộ phận dư luận ủng hộ danh thủ người Bồ Đào Nha, nhưng phần đông số khác lại chỉ trích, cho rằng anh đang nhận mức lương "cực khủng" và cao nhất thế giới (hơn 4,5 triệu USD/tuần, khoảng 118,2 tỉ đồng) đã là một sự ưu ái cực lớn của PIF dành cho anh.

Chưa kể, CLB Al Nassr cũng đã nhận sự đầu tư rất lớn trong những năm qua (gần 500 triệu USD), kể từ khi danh thủ này đến thi đấu để tăng cường lực lượng cầu thủ. Nhưng đổi lại đến nay, Al Nassr hoàn toàn trắng tay danh hiệu vô địch trong hơn 3 mùa giải qua.

Khi danh thủ này vắng mặt, Al Nassr vẫn duy trì thành tích rất ổn, họ thắng cả 2 trận gần đây để tiếp tục bám đuổi Al Hilal trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 với khoảng cách chỉ 1 điểm (49 so với 50) sau 20 vòng đấu.

Điều này đã dẫn đến quyết định của ban lãnh đạo PIF về tương lai của Ronaldo ngay trong thời gian tới đây, nếu danh thủ này vẫn tiếp tục đình công không thi đấu, và không thông báo lý do rõ ràng về các trận đã từ chối thi đấu vừa qua. Họ sẽ để danh thủ này ra đi vào mùa hè tới đây, với điều kiện giải phóng hợp đồng có giá trị khoảng 58,5 triệu USD.

Salah đã sẵn sàng thay thế Ronaldo

Ronaldo tái ký hợp đồng với Al Nassr đầu mùa giải 2025 - 2026 và có thời hạn đến tháng 6.2027, cùng những hậu đãi về mức lương cao nhất thế giới và 15% cổ phần ở CLB. Nhưng sự cố hiện nay đã khiến danh thủ này tự đưa mình vào tình thế bế tắc và sẽ sớm chia tay "dự án Ả Rập Xê Út".

Ả Rập Xê Út ra quyết định quan trọng về Ronaldo, chọn ngôi sao ‘khủng’ thay thế- Ảnh 2.

Ronaldo từ chối tham gia các trận đấu của CLB Al Nassr khiến nhiều người 

bất ngờ

Ảnh: Reuters

Ban lãnh đạo PIF đã sớm chọn ngôi sao mới thay thế vai trò và vị trí của Ronaldo, trong đó quỹ đầu tư có tiềm lực tài chính hàng đầu thế giới này đã đàm phán và sắp đạt thỏa thuận chiêu mộ đến 2 cầu thủ danh tiếng là Mohamed Salah (của CLB Liverpool) và Bruno Fernandes từ M.U ở giải Ngoại hạng Anh.

Cả 2 cầu thủ này gần đây đã cho thấy khả năng sẽ chuyển đến giải Saudi Pro League vào mùa hè năm nay, và ngay trước khi họ tham dự World Cup 2026. Trong đó, Salah đang được nhắm thay Ronaldo ở CLB Al Nassr. PIF sẵn sàng trả cho ngôi sao người Ai Cập này mức lương 1,6 triệu USD mỗi tuần (khoảng 42,3 tỉ đồng), cao gấp 4 lần mức lương Salah đang nhận hiện nay ở Liverpool.

Salah được xem là lựa chọn phù hợp và ưa thích nhất của PIF, vì ngôi sao này rất thu hút khán giả Ả Rập với tư cách là một người Hồi giáo. Anh cũng trẻ hơn Ronaldo nhiều, mới 33 tuổi và vẫn đang thi đấu đỉnh cao ở giải Ngoại hạng Anh.

"Với việc Ronaldo hoặc một số tên tuổi lớn khác rời khỏi giải đấu, chúng tôi sẽ xem xét một số tên tuổi lớn hơn vào mùa hè tới đây để thay thế. Mohamed Salah và Bruno Fernandes là những lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt là Salah, bởi vì anh ấy được xem là "Messi Ả Rập", sẽ thu hút nhiều khán giả hơn và rất đồng điệu với chúng tôi. Sự xuất hiện của một trong số họ, cùng với những tài năng trẻ, sẽ có tác động lớn đến chúng tôi và giảm thiểu tác động của việc mất Ronaldo", một nguồn tin từ giải đấu Saudi Pro League cho biết.

Trong khi đó, nếu Ronaldo rời khỏi Ả Rập Xê Út, anh chỉ còn một cơ hội để trở lại châu Âu thi đấu cho CLB Sporting Lisbon. Nhưng liệu CLB này có huy động được số tiền phá vỡ hợp đồng 58,5 triệu USD hay không vẫn chưa rõ. Còn một CLB cũ khác của Ronaldo là M.U, đã không có một chút quan tâm nào đến việc sẽ đưa danh thủ này trở lại sân Old Trafford lần thứ ba.

Ronaldo vì thế đang tự đặt mình vào thế khó, đặc biệt là ngay thời điểm anh cần sự chuẩn bị để hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Ngoài ra, cột mốc ghi 1.000 bàn thắng cũng đang "đứng bánh" ở con số 961 bàn tính đến nay.

Bình luận (0)

