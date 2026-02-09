AFC lên tiếng về nội tình mới nhất của FAM, chờ ngày CAS ra phán quyết: Đội tuyển Việt Nam hồi hộp

AFC đang quá trình đánh giá toàn diện FAM, vấn đề tài chính bị đặt dấu hỏi

Theo Harian Metro, sau khi Ban Chấp hành FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) từ chức đồng loạt để AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) tiến hành quá trình đánh giá toàn diện, vì vụ bê bối nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui. Câu hỏi đặt ra về việc quản lý FAM, đặc biệt là về dòng tiền ra vào cơ quan này khi không còn cả chủ tịch hay ban chấp hành, thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?.

AFC xác nhận vấn đề tài chính của FAM đã được giao cho ban thư ký quản lý Ảnh: Ngọc Linh

Mới đây, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John lên tiếng giải thích: "Trước khi Ban Chấp hành FAM từ chức tập thể, đã nhất trí quyết định giao quyền quản lý các vấn đề tài chính của FAM trong suốt quá trình đánh giá này cho tổng thư ký và thủ quỹ".

Cụ thể, ông Windsor Paul John xác nhận, những người được giao quản lý tạm thời các vấn đề tài chính của FAM là ông Noor Azman Rahman (Tổng thư ký FAM) và Thủ quỹ FAM, Ismail Karim.

"Quyết định này được đưa ra có sự đồng thuận của các thành viên Ban Chấp hành FAM. Qua đó, cũng nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục và quản trị tài chính của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia Malaysia diễn ra suôn sẻ trong suốt thời gian đánh giá", ông Windsor Paul John nhấn mạnh.

Cũng theo ông Windsor Paul John, quá trình AFC đánh giá toàn diện FAM hiện đang được tiến hành, nhưng dự kiến sẽ mất ít nhất ba tháng trước khi Đại hội bầu cử FAM có thể được tổ chức.

Ông cho biết, các bước đi này rất quan trọng để đảm bảo mọi quyết định liên quan đến cơ cấu hành chính và quản trị của FAM được đưa ra một cách cẩn thận, có hệ thống và tuân thủ các quy định do AFC và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đặt ra.

Trước đó, toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức, mở đường cho việc thành lập "Nhóm đặc nhiệm" của AFC để tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện về FAM. Nhóm này được giao nhiệm vụ đánh giá, tiến hành điều tra và xác định những điểm yếu trong các khía cạnh quản trị, cơ cấu tổ chức và quy trình hành chính của FAM, trước khi đề xuất các biện pháp cải thiện cần được thực hiện, theo Harian Metro.

Đội tuyển Malaysia không thể tránh khỏi án phạt Ảnh: Ngọc Linh

Harian Metro cũng cho biết thêm: "Kết quả đánh giá sau đó sẽ được trình bày cho tất cả các thành viên liên kết của FAM để phê duyệt, trước khi quá trình bầu cử lại lãnh đạo FAM có thể được tổ chức thông qua Đại hội bầu cử.

Việc từ chức của Ban chấp hành FAM diễn ra sau vụ bê bối chấn động làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch từ gốc ngoại thành có gốc gác để thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và các trận giao hữu quốc tế trong năm 2025, khiến FIFA bắt đầu nghi ngờ về khả năng quản trị của FAM. Việc từ chức là nhằm tránh bị FIFA áp đặt lệnh cấm vận toàn diện với cơ quan này".

Trong khi đó, song song với cuộc đánh giá toàn diện của AFC với FAM hiện nay, cơ quan bóng đá châu Á tiếp tục xác nhận các bên liên quan sẽ chờ phán quyết cuối cùng từ CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) với phiên điều trần diễn ra vào ngày 26.2, về đơn kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA cũng như của 7 cầu thủ nhập tịch.

Sau đó, dựa trên kết quả từ CAS, AFC sẽ tiến hành các bước tiếp theo, bao gồm xử lý kỷ luật và xử thua đội tuyển Malaysia nếu FAM và các cầu thủ thua kiện, khi đã sử dụng các cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu trong 2 trận tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, theo Harian Metro.