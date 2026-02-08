Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi mở tài khoản bàn thắng đầu tiên năm 2026, lập siêu phẩm và kiến tạo: Chỉ tiếc hòa Barcelona Ecuador

Giang Lao
08/02/2026 10:35 GMT+7

Sáng 8.2 (giờ Việt Nam), Messi ghi bàn thắng tuyệt đẹp và góp kiến tạo, trong trận du đấu Inter Miami hòa CLB Barcelona SC của Ecuador với tỷ số 2-2. Danh thủ người Argentina bắt đầu năm 2026 với phong độ đầy hứa hẹn.

World Cup 2026 trong tầm mắt của Messi

Messi ghi bàn đầu tiên trong năm 2026 ở trận du đấu thứ ba của Inter Miami, sau khi chạy đà với trận thua Alianza Lima với tỷ số 0-3 tại Peru, trận thắng Atletico Nacional tỷ số 2-1 ở Colombia, và nay ở trận gặp Barcelona SC của Ecuador, danh thủ 38 tuổi này mới bắt đầu vào nhịp ghi bàn.

Messi mở tài khoản bàn thắng đầu tiên năm 2026, lập siêu phẩm và kiến tạo: Chỉ tiếc hòa Barcelona Ecuador- Ảnh 1.

Messi luôn tạo cơn sốt khán giả ở chuyến du đấu Nam Mỹ của Inter Miami đầu năm 2026

Ảnh: Reuters

CLB Barcelona SC được thành lập vào năm 1925 bởi ông Eutimio Perez, một người nhập cư từ Tây Ban Nha, và lấy tên gọi CLB này theo tên thành phố quê hương Barcelona của mình. Barcelona cũng là CLB cũ của Messi, nơi giúp anh tạo nên tên tuổi như hiện nay. Thật trùng hợp, sau nhiều năm chia tay, Messi đã có dịp ghi bàn vào lưới của một đội bóng mang tên giống CLB cũ của mình.

HLV Mascherano của Inter Miami chỉ sử dụng Messi thi đấu khoảng 58 phút trong trận đấu với Barcelona SC, sau khi anh ghi bàn mở tỷ số 1-0 tuyệt đẹp trong hiệp 1 và kiến tạo cho chân sút tân binh đắt giá German Berterame ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ hiệp 1. Vào hiệp 2 khoảng hơn 12 phút, Messi, Fray và Micael đều được ra nghỉ, để Luis Suarez, Facundo Mura và Gonzalo Lujan vào thay.

Ở cuối trận, sau khi Inter Miami giảm nhịp độ thi đấu và chơi thiếu người (một cầu thủ nhận thẻ đỏ), Barcelona SC đã tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 87 do công cầu thủ Tomas Martinez ghi. Qua đó, khép lại trận giao hữu hấp dẫn với đầy ắp khán giả Ecuador đến sân chỉ muốn xem Messi trổ tài.

Sau trận đấu ở Ecuador, Messi và Inter Miami còn 1 trận du đấu nữa gặp CLB Independiente del Valle ở Puerto Rico ngày 13.2. Sau đó, họ sẽ bước vào trận đấu chính thức mở màn ở mùa giải MLS 2026 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2 tới.

Theo HLV Mascherano, việc sử dụng Messi thi đấu ở các trận giao hữu chỉ với mức độ vừa phải, nhằm giúp danh thủ này đạt thể trạng tốt nhất, tránh khỏi mọi nguy cơ chấn thương xảy ra, vì đây là năm World Cup sẽ diễn ra vào mùa hè. 

Tính đến nay, Messi thi đấu khoảng 65 phút ở trận đầu tiên du đấu ở Peru, 75 phút ở trận gặp Atletico Nacional tại Colombia và nay chỉ 58 phút ở trận gặp Barcelona SC của Ecuador.

Nhưng trên hết, Messi đã tìm lại nhịp độ quen thuộc của mình với những pha đi bóng đầy tốc độ và ghi bàn ở độ khó cao, như bàn mở tỷ số hoàn hảo ở trận đấu với Barcelona SC khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. 

Với đà chuẩn bị kỹ càng và tránh mọi rủi ro, World Cup 2026 rõ ràng đang trong tầm mắt của Messi.

