Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool

Văn Trình
Văn Trình
09/02/2026 02:02 GMT+7

Những sự điều chỉnh kịp thời của HLV Guardiola đã giúp Man City thắng ngược Liverpool 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, diễn ra rạng sáng 9.2.

Trước khi làm khách trên sân Alfield, Man City đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa đến 9 điểm. Vì vậy, Man City bước vào trận gặp Liverpool với áp lực buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Dù vậy, HLV Pep Guardiola lại lần nữa khiến CĐV Man City bất ngờ khi thực hiện nhiều sự xáo trộn ở tuyến giữa so với trận thắng Newcastle ở Cúp Liên đoàn Anh (5.2). Những cầu thủ có phong độ cao như Phil Foden, Tijjani Reijnders phải ngồi dự bị. Ngoài ra, cầu thủ được xem là “bộ não” trong lối đá tấn công gần đây của Man City là Rayan Cherki cũng vắng mặt.

HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool - Ảnh 1.

Man City (áo xanh) phải thắng ở trận gặp Liverpool nếu muốn tiếp tục đua vô địch với Arsenal

ẢNH: REUTERS

Những sự thay đổi trên của HLV Pep Guardiola đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của Man City ở hiệp 1 trận gặp Liverpool. “The Citizen” kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Alisson Becker phía Liverpool. Erling Haaland nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng bị các trung vệ của Liverpool khóa chặt, chỉ có 1 lần dứt điểm nhưng dễ dàng bị thủ thành Alisson Becker ôm gọn. Trong khi đó, người được chọn thay vị trí của Rayan Cherki là Omar Marmoush để lại nỗi thất vọng lớn. Cầu thủ người Ai Cập tỏ ra thiếu kết nối với các vệ tinh xung quanh, thường xuyên chuyền hỏng khiến các cơ hội của Man City trôi qua một cách đáng tiếc.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, hàng thủ Man City còn chơi không tốt, nhiều lần để các cầu thủ Liverpool khai thác. Rất may cho Man City là họ vẫn bảo toàn được mảnh lưới khi các chân sút trên hàng công của Liverpool là Mohamed Salah, Cody Gakpo hay Hugo Ekitike cũng chơi không tốt ở hiệp 1.

HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool - Ảnh 2.
HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool - Ảnh 3.
HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool - Ảnh 4.

Những sự thay đổi của HLV Pep Guardiola chưa mang lại sự hiệu quả

ẢNH: REUTERS

HLV Pep Guardiola thay đổi, Man City ngược dòng trong vòng 10 phút

Mọi thứ ở hiệp 1 không tốt nhưng sang hiệp 2 HLV Pep Guardiola vẫn không chịu điều chỉnh. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha giữ nguyên sơ đồ 4-1-4-1 khiến Man City đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Liverpool. Chỉ tính riêng 30 phút đầu hiệp 2, Liverpool đã tung ra đến 12 cú sút, gấp 6 lần những gì Man City tạo ra. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 74, lưới của Man City đã phải rung lên từ siêu phẩm sút phạt của Dominik Szoboszlai.

Mãi đến khi bị dẫn trước, Man City mới có những sự điều chỉnh. Rayan Cherki được tung vào sân và ngay lập tức mở ra những đường bóng sáng nước cho các đồng đội. Phút 84, Rayan Cherki chuyền bóng thuận lợi để Haaland kiến tạo cho Bernardo Silva gỡ hòa 1-1. Đến phút 90+3, Man City tiếp tục có bàn thắng từ chấm phạt đền của Haaland, ấn định màn ngược dòng 2-1. Đáng chú ý, cầu thủ mang về quả đá này là Matheus Nunes - tiền vệ cũng được HLV Pep Guardiola tung vào sân từ ghế dự bị. 

Chưa dừng lại ở đó, đến những phút bù giờ, Rayan Cherki còn tạo ra tình huống bóng khó chịu từ giữa sân, buộc Dominik Szoboszlai phía Liverpool phải phạm lỗi với Haaland và nhận thẻ đỏ.

HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool - Ảnh 5.

Màn ngược dòng trong vòng 10 phút của Man City trên sân Liverpool

ẢNH: REUTERS

Đánh bại Liverpool 2-1, Man City có 50 điểm, củng cố vững chắc vị trí thứ 2. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, đây cũng là lần đầu Man City có thể thắng Liverpool ở cả lượt đi và lượt về (lượt đi Man City đánh bại Liverpool 3-0). Đồng thời, chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục cuộc đua vô địch khi rút ngắn khoảng cách với đối thủ xếp đầu là Arsenal xuống còn 6 điểm. Trong khi đó, Liverpool có 39 điểm, xếp thứ 6.

Tin liên quan

Messi mở tài khoản bàn thắng đầu tiên năm 2026, lập siêu phẩm và kiến tạo: Chỉ tiếc hòa Barcelona Ecuador

Messi mở tài khoản bàn thắng đầu tiên năm 2026, lập siêu phẩm và kiến tạo: Chỉ tiếc hòa Barcelona Ecuador

Sáng 8.2 (giờ Việt Nam), Messi ghi bàn thắng tuyệt đẹp và góp kiến tạo, trong trận du đấu Inter Miami hòa CLB Barcelona SC của Ecuador với tỷ số 2-2. Danh thủ người Argentina bắt đầu năm 2026 với phong độ đầy hứa hẹn.

Báo Malaysia: Đội tuyển Việt Nam cực mạnh nếu gọi 7 cầu thủ nhập tịch, có gốc gác rất minh bạch

M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'

Khám phá thêm chủ đề

Man City Liverpool Arsenal Ngoại hạng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận