HLV Guardiola thay đổi 'lạ', may vẫn kịp sửa sai: Man City thắng ngược ngoạn mục Liverpool

Trước khi làm khách trên sân Alfield, Man City đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa đến 9 điểm. Vì vậy, Man City bước vào trận gặp Liverpool với áp lực buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Dù vậy, HLV Pep Guardiola lại lần nữa khiến CĐV Man City bất ngờ khi thực hiện nhiều sự xáo trộn ở tuyến giữa so với trận thắng Newcastle ở Cúp Liên đoàn Anh (5.2). Những cầu thủ có phong độ cao như Phil Foden, Tijjani Reijnders phải ngồi dự bị. Ngoài ra, cầu thủ được xem là “bộ não” trong lối đá tấn công gần đây của Man City là Rayan Cherki cũng vắng mặt.

Man City (áo xanh) phải thắng ở trận gặp Liverpool nếu muốn tiếp tục đua vô địch với Arsenal ẢNH: REUTERS

Những sự thay đổi trên của HLV Pep Guardiola đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của Man City ở hiệp 1 trận gặp Liverpool. “The Citizen” kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Alisson Becker phía Liverpool. Erling Haaland nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng bị các trung vệ của Liverpool khóa chặt, chỉ có 1 lần dứt điểm nhưng dễ dàng bị thủ thành Alisson Becker ôm gọn. Trong khi đó, người được chọn thay vị trí của Rayan Cherki là Omar Marmoush để lại nỗi thất vọng lớn. Cầu thủ người Ai Cập tỏ ra thiếu kết nối với các vệ tinh xung quanh, thường xuyên chuyền hỏng khiến các cơ hội của Man City trôi qua một cách đáng tiếc.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, hàng thủ Man City còn chơi không tốt, nhiều lần để các cầu thủ Liverpool khai thác. Rất may cho Man City là họ vẫn bảo toàn được mảnh lưới khi các chân sút trên hàng công của Liverpool là Mohamed Salah, Cody Gakpo hay Hugo Ekitike cũng chơi không tốt ở hiệp 1.

Những sự thay đổi của HLV Pep Guardiola chưa mang lại sự hiệu quả ẢNH: REUTERS

HLV Pep Guardiola thay đổi, Man City ngược dòng trong vòng 10 phút

Mọi thứ ở hiệp 1 không tốt nhưng sang hiệp 2 HLV Pep Guardiola vẫn không chịu điều chỉnh. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha giữ nguyên sơ đồ 4-1-4-1 khiến Man City đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Liverpool. Chỉ tính riêng 30 phút đầu hiệp 2, Liverpool đã tung ra đến 12 cú sút, gấp 6 lần những gì Man City tạo ra. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 74, lưới của Man City đã phải rung lên từ siêu phẩm sút phạt của Dominik Szoboszlai.

Mãi đến khi bị dẫn trước, Man City mới có những sự điều chỉnh. Rayan Cherki được tung vào sân và ngay lập tức mở ra những đường bóng sáng nước cho các đồng đội. Phút 84, Rayan Cherki chuyền bóng thuận lợi để Haaland kiến tạo cho Bernardo Silva gỡ hòa 1-1. Đến phút 90+3, Man City tiếp tục có bàn thắng từ chấm phạt đền của Haaland, ấn định màn ngược dòng 2-1. Đáng chú ý, cầu thủ mang về quả đá này là Matheus Nunes - tiền vệ cũng được HLV Pep Guardiola tung vào sân từ ghế dự bị.

Chưa dừng lại ở đó, đến những phút bù giờ, Rayan Cherki còn tạo ra tình huống bóng khó chịu từ giữa sân, buộc Dominik Szoboszlai phía Liverpool phải phạm lỗi với Haaland và nhận thẻ đỏ.

Màn ngược dòng trong vòng 10 phút của Man City trên sân Liverpool ẢNH: REUTERS

Đánh bại Liverpool 2-1, Man City có 50 điểm, củng cố vững chắc vị trí thứ 2. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, đây cũng là lần đầu Man City có thể thắng Liverpool ở cả lượt đi và lượt về (lượt đi Man City đánh bại Liverpool 3-0). Đồng thời, chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục cuộc đua vô địch khi rút ngắn khoảng cách với đối thủ xếp đầu là Arsenal xuống còn 6 điểm. Trong khi đó, Liverpool có 39 điểm, xếp thứ 6.