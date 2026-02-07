Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'

Văn Trình
Văn Trình
07/02/2026 21:31 GMT+7

Tối 7.2, M.U tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick khi đánh bại Tottenham 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 25.

Trước khi bước vào trận đấu trên sân Old Trafford, M.U đang sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Trong 3 vòng gần nhất, M.U toàn thắng. Đáng nói hơn, thầy trò HLV Michael Carrick thắng luôn cả 2 đối thủ “hạng nặng”, lần lượt xếp đầu và xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh là Arsenal và Man City. Trong khi đó, Tottenham lại thi đấu phập phù và rơi xuống tận vị trí thứ 14.

M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'- Ảnh 1.

M.U (áo đỏ) có phong độ cao trước khi đối đầu với Tottenham

ẢNH: REUTERS


Trận đấu áp đảo của M.U

Với sự chênh lệch về phong độ, không khó hiểu khi M.U là đội chơi áp đảo trong hiệp 1. Với sơ đồ 4-2-3-1 thiên về tấn công, M.U làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến, cầm bóng đến 65%. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, M.U cũng có đến 12 lần dứt điểm, gấp 4 lần Tottenham. Phút 38, Bryan Mbeumo tận dụng đường chuyền thông minh của Kobbie Mainoo, giúp M.U mở tỷ số. 

Sau bàn thắng này, M.U vẫn liên tục pressing, khiến khung thành Tottenham nhiều lần chao đảo. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Guglielmo Vicario phía Tottenham, M.U thậm chí đã có thêm ít nhất 1 bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Ở chiều ngược lại, Tottenham chơi co cụm và hoàn toàn bế tắc ở mặt trận tấn công. Đội bóng của HLV Thomas Frank thường xuyên để mất bóng và các tình huống phản công nhanh cũng không được tổ chức tốt. Không những bị dẫn trước, ở phút 29, “Gà trống” còn phải chơi thiếu người khi trung vệ đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro.

M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'- Ảnh 2.
M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'- Ảnh 3.

M.U đang thăng hoa dưới thời HLV Michael Carrick

ẢNH: REUTERS

M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'- Ảnh 4.
M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'- Ảnh 5.

Cristian Romero nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, sự chủ động vẫn thuộc về M.U. So với hiệp đấu trước đó, sức tấn công mà “Quỷ đỏ” tạo ra về phía khung thành Tottenham còn lớn hơn. Theo thống kê của Sofascore, M.U có thêm đến 13 cú sút ở hiệp 2, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích. Phút 81, Dalot có quả tạt chính xác từ cánh phải để Bruno Fernandes băng vào đệm lòng chéo góc, ấn định thắng lợi 2-0 cho M.U.

Đánh bại Tottenham dễ dàng, M.U có 44 điểm sau 25 trận, củng cố vững chắc vị trí thứ 4. Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Ở trận đấu tiếp theo, diễn ra ngày 11.2, M.U sẽ làm khách trên sân của West Ham.

Trong khi đó, Tottenham trải qua 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh không biết mùi chiến thắng. Đội bóng thành London hiện chỉ có 29 điểm, đứng thứ 14. Đồng thời, theo trang The Guardian (Anh), sau trận thua M.U, ban lãnh đạo Tottenham cũng đang nghiêm túc xem xét việc sa thải HLV Thomas Frank. 

Tin liên quan

Indonesia 5-5 Iran, chung kết futsal châu Á 2026: Salar gỡ hòa cực nhanh!

Indonesia 5-5 Iran, chung kết futsal châu Á 2026: Salar gỡ hòa cực nhanh!

Đội chủ nhà Indonesia được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ tại chung kết giải futsal châu Á, khi chạm trán với 'ông lớn' Iran ở trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay (7.2).

7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ khó giữ quốc tịch Malaysia, FAM tìm cách tránh án phạt

M.U đã tìm lại được… ngày xưa

Khám phá thêm chủ đề

M.U Ngoại hạng Anh Tottenham london
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận