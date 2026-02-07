M.U lại thăng hoa, đánh bại Tottenham: HLV Michael Carrick khiến ông Thomas Frank 'lâm nguy'

Trước khi bước vào trận đấu trên sân Old Trafford, M.U đang sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Trong 3 vòng gần nhất, M.U toàn thắng. Đáng nói hơn, thầy trò HLV Michael Carrick thắng luôn cả 2 đối thủ “hạng nặng”, lần lượt xếp đầu và xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh là Arsenal và Man City. Trong khi đó, Tottenham lại thi đấu phập phù và rơi xuống tận vị trí thứ 14.

M.U (áo đỏ) có phong độ cao trước khi đối đầu với Tottenham ẢNH: REUTERS





Trận đấu áp đảo của M.U

Với sự chênh lệch về phong độ, không khó hiểu khi M.U là đội chơi áp đảo trong hiệp 1. Với sơ đồ 4-2-3-1 thiên về tấn công, M.U làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến, cầm bóng đến 65%. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, M.U cũng có đến 12 lần dứt điểm, gấp 4 lần Tottenham. Phút 38, Bryan Mbeumo tận dụng đường chuyền thông minh của Kobbie Mainoo, giúp M.U mở tỷ số.

Sau bàn thắng này, M.U vẫn liên tục pressing, khiến khung thành Tottenham nhiều lần chao đảo. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Guglielmo Vicario phía Tottenham, M.U thậm chí đã có thêm ít nhất 1 bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Ở chiều ngược lại, Tottenham chơi co cụm và hoàn toàn bế tắc ở mặt trận tấn công. Đội bóng của HLV Thomas Frank thường xuyên để mất bóng và các tình huống phản công nhanh cũng không được tổ chức tốt. Không những bị dẫn trước, ở phút 29, “Gà trống” còn phải chơi thiếu người khi trung vệ đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro.

M.U đang thăng hoa dưới thời HLV Michael Carrick ẢNH: REUTERS

Cristian Romero nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, sự chủ động vẫn thuộc về M.U. So với hiệp đấu trước đó, sức tấn công mà “Quỷ đỏ” tạo ra về phía khung thành Tottenham còn lớn hơn. Theo thống kê của Sofascore, M.U có thêm đến 13 cú sút ở hiệp 2, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích. Phút 81, Dalot có quả tạt chính xác từ cánh phải để Bruno Fernandes băng vào đệm lòng chéo góc, ấn định thắng lợi 2-0 cho M.U.

Đánh bại Tottenham dễ dàng, M.U có 44 điểm sau 25 trận, củng cố vững chắc vị trí thứ 4. Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Ở trận đấu tiếp theo, diễn ra ngày 11.2, M.U sẽ làm khách trên sân của West Ham.

Trong khi đó, Tottenham trải qua 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh không biết mùi chiến thắng. Đội bóng thành London hiện chỉ có 29 điểm, đứng thứ 14. Đồng thời, theo trang The Guardian (Anh), sau trận thua M.U, ban lãnh đạo Tottenham cũng đang nghiêm túc xem xét việc sa thải HLV Thomas Frank.