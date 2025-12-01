Tottenham và nỗi ám ảnh sân nhà

C HỈ KIẾM ĐƯỢC 5/21 ĐIỂM

Tính đến trước vòng đấu vừa qua, Fulham là một trong hai đội chưa hề chiến thắng trên sân đối phương ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (còn lại là đội chót bảng Wolverhampton). May cho Fulham: họ "được" làm khách trên sân Tottenham! Trong toàn bộ 6 chuyến làm khách trước đó, Fulham chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng đến khi làm khách trên sân Tottenham, Fulham ghi ngay 2 bàn chỉ trong 6 phút đầu tiên, và lấy trọn 3 điểm khi trận đấu khép lại.

Tottenham thường thua trên sân nhà ở mùa bóng năm nay ảnh: AFP

Không kể Wolverhampton quá yếu (coi như đã chắc chắn rớt hạng, với vỏn vẹn 2 điểm sau 12 vòng), Tottenham sẽ là đội... chót bảng ở giải Ngoại hạng Anh, nếu xếp hạng theo thành tích thi đấu trên sân nhà. Họ chỉ mới thắng 1 trận tại sân Tottenham, lấy được 5 điểm từ con số tối đa có thể là 21. Đấy là điểm số của một đội... rớt hạng.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Tottenham chỉ là đội tầm thường. Đằng này, đấy lại là một trong những đại diện Anh đang chinh phục trận địa Champions League. Ở giải Ngoại hạng Anh, chuyến làm khách đầu tiên của Tottenham mùa này là trận thắng 2-0 cực kỳ thuyết phục trước Manchester City. Tottenham là một trong những đội thành công nhất trong làng bóng Anh hiện nay, nếu chỉ tính thành tích thi đấu trên sân đối phương.

Càng khó hiểu, khi "thói quen" thua tại sân nhà của Tottenham không chỉ tồn tại trong mùa bóng này. Lâu nay luôn là như vậy. Trong 12 tháng gần đây, Tottenham chỉ có vỏn vẹn 3 chiến thắng (trong 20 trận) tại sân nhà.

Phải chăng, đấy là "lỗi" của sân vận động mới Tottenham Hotspurs, khánh thành vào năm 2019? Giới hâm mộ Tottenham giờ đang nuối tiếc thời kỳ hào hùng tại sân cũ White Hart Lane. So với sân mới hoành tráng, hiện đại với sức chứa 62.000 người, White Hart Lane với vỏn vẹn 36.000 chỗ quả là nhỏ nhoi. Nhưng đấy lại là nơi mà Tottenham làm chùn chân mọi đối thủ mạnh. Trong mùa bóng cuối cùng chơi tại sân này (2016-2017), Tottenham lấy được 53 điểm - từ con số tối đa 57 - ở giải Ngoại hạng!

T ÍNH SÁNG TẠO LÀ SỞ ĐOẢN

Theo bình luận viên Danny Murphy, vốn là cựu cầu thủ Tottenham, hàng tiền vệ và lối chơi thiếu sáng tạo của HLV Thomas Frank là nguyên nhân lớn. Tiền vệ thiếu sáng tạo dẫn đến hệ quả là tiền đạo có ít cơ hội, và chính họ trở nên thiếu tự tin mỗi khi có dịp tung cú dứt điểm.

Murphy nói: "Khi thi đấu trên sân đối phương, Tottenham cứ việc kiên nhẫn chờ dịp phản công, hoặc chờ cơ hội từ các tình huống cố định. Họ cảm thấy dễ dàng hơn, tập trung tốt hơn vào việc giữ đúng cự ly đội hình khi đối phương bận giữ và triển khai bóng. Bản chất của Tottenham là đội rất khó đánh bại, nên phù hợp với hoàn cảnh phải làm khách. Còn khi đá tại sân nhà, Tottenham phải triển khai bóng nhiều hơn, và họ trở nên khó khăn trước các đối thủ đá chặt chẽ. Sự thiếu sáng tạo của tiền vệ Tottenham liền lộ ra".

Tottenham chỉ có 2 cú sút đúng hướng khung thành trong trận vừa qua (ngang với... số bàn thắng của đội khách Fulham). Chỉ số trung bình trong cả mùa bóng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu (20 cú sút chính xác, trong 7 trận sân nhà). Ở trận thua Chelsea 0-1 tại sân nhà cách nay không lâu, chỉ số xG (bàn thắng được chờ đợi) của Tottenham gần như bằng 0 - thấp nhất kể từ khi hãng thống kê Opta giới thiệu chỉ số đáng lưu ý này. Việc hàng công Tottenham phải loay hoay với những pha dứt điểm vừa hiếm, vừa khó, quả đã nói lên hiệu quả thấp trong khâu kiến tạo cơ hội. Nghĩa là tiền vệ thiếu sáng tạo.

Vấn đề áp lực - khi lượng khán giả nhà của Tottenham được nhân đôi - cũng đáng lưu ý. Cuối tuần qua, một lần nữa giới hâm mộ Tottenham lại la ó, chế giễu đội bóng của họ - nhất là những tràng la ó nhằm vào thủ môn "tội nghiệp" Guglielmo Vicario!



