Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace

Tình huống đá phạt đền của Jean-Philippe Mateta khiến nhiều cầu thủ M.U phản ứng quyết liệt

Bàn thua đầy tranh cãi của M.U đến ở phút 36 của hiệp 1. Trong tình huống này, đội chủ nhà Crystal Palace được hưởng quả phạt đền sau khi Jean-Philippe Mateta bị Yoro đốn ngã trong vòng cấm. Đích thân Jean-Philippe Mateta là người thực hiện nhưng cầu thủ người Pháp lại mắc lỗi, chạm đến 2 lần vào quả bóng. Theo luật cũ của Ngoại hạng Anh, nếu cầu thủ chạm 2 lần khi đá phạt đền, bàn thắng sẽ bị hủy.

Dù vậy, trọng tài chính của trận đấu vẫn tham khảo VAR và cho Jean-Philippe Mateta thực hiện lại bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ M.U. Trong lần thứ 2 đối mặt với Senne Lammens, Jean-Philippe Mateta vẫn thành công, đưa Crystal Palace dẫn trước M.U 1-0.

Jean-Philippe Mateta (14) phải thực hiện lại quả phạt đền để mở tỷ số ẢNH: REUTERS

Trang The Guardian (Anh) bình luận: “Nếu theo luật cũ, bàn thắng sẽ bị hủy. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh đã có nhiều thay đổi từ mùa giải 2025 - 2026 và một trong số đó có nhắc đến việc đá phạt đền như thế này. Theo đó, nếu cầu thủ chạm 2 lần và bóng đi vào lưới thì họ sẽ phải đá lại. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy Jean-Philippe Mateta có đến 2 lần đối mặt với Senne Lammens. Dường như nhiều cầu thủ M.U chưa cập nhật sự thay đổi này và vẫn tranh cãi quyết liệt”.

Thực tế, việc Crystal Palace dẫn trước M.U 1-0 cũng phản ánh chính xác những gì diễn ra trong hiệp 1. Với lợi thế sân nhà, Crystal Palace chơi lấn lướt, khác xa với sự bế tắc của M.U. Các học trò của HLV Oliver Glasner có đến 4 cơ hội rõ rệt ghi bàn và nếu Jean-Philippe Mateta hay Yeremi Pino không tỏ ra vô duyên, lưới của M.U đã có thể rung lên lần thứ 2.

Sau màn thể hiện cực tệ ở hiệp 1, M.U có nhiều thay đổi trong đội hình ở hiệp 2 và bắt đầu tấn công tốt hơn. “Quỷ đỏ” cải thiện khả năng kiểm soát bóng (gần 60%) và chơi đôi công với đội chủ nhà Crystal Palace. Chỉ mất 10 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Joshua Zirkzee đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U với cú đá khó tin ở góc hẹp. Chưa dừng lại ở đó, phút 63, Mason Mount ghi bàn, giúp M.U dẫn ngược Crystal Palace 2-1.

Joshua Zirkzee (trái) và Mason Mount ghi liên tiếp 2 bàn cho M.U ẢNH: REUTERS

Bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng, M.U bắt đầu chơi chậm, nhằm bảo toàn tỷ số. Đội bóng của HLV Amorim cũng thành công với ý đồ này khi không cho Crystal Palace có bất kỳ cú sút nguy hiểm nào và kết thúc trận với thắng lợi 2-1.

Ngược dòng đánh bại Crystal Palace, M.U có 21 điểm sau 13 trận, vươn lên đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa họ và tốp 4 giờ đây cũng chỉ còn là 1 điểm. Phía đối diện, Crystal Palace có 20 điểm, xếp thứ 7.