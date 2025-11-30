Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace

Văn Trình
Văn Trình
30/11/2025 21:19 GMT+7

Sớm nhận bàn thua sau tình huống ghi bàn tranh cãi của Jean-Philippe Mateta nhưng M.U vẫn ngược dòng, đánh bại Crystal Palace 2-1 ở trận đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh, diễn ra tối 30.11.

Tình huống đá phạt đền của Jean-Philippe Mateta khiến nhiều cầu thủ M.U phản ứng quyết liệt

Bàn thua đầy tranh cãi của M.U đến ở phút 36 của hiệp 1. Trong tình huống này, đội chủ nhà Crystal Palace được hưởng quả phạt đền sau khi Jean-Philippe Mateta bị Yoro đốn ngã trong vòng cấm. Đích thân Jean-Philippe Mateta là người thực hiện nhưng cầu thủ người Pháp lại mắc lỗi, chạm đến 2 lần vào quả bóng. Theo luật cũ của Ngoại hạng Anh, nếu cầu thủ chạm 2 lần khi đá phạt đền, bàn thắng sẽ bị hủy.

Dù vậy, trọng tài chính của trận đấu vẫn tham khảo VAR và cho Jean-Philippe Mateta thực hiện lại bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ M.U. Trong lần thứ 2 đối mặt với Senne Lammens, Jean-Philippe Mateta vẫn thành công, đưa Crystal Palace dẫn trước M.U 1-0.

Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace- Ảnh 1.
Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace- Ảnh 2.
Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace- Ảnh 3.

Jean-Philippe Mateta (14) phải thực hiện lại quả phạt đền để mở tỷ số

ẢNH: REUTERS

Trang The Guardian (Anh) bình luận: “Nếu theo luật cũ, bàn thắng sẽ bị hủy. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh đã có nhiều thay đổi từ mùa giải 2025 - 2026 và một trong số đó có nhắc đến việc đá phạt đền như thế này. Theo đó, nếu cầu thủ chạm 2 lần và bóng đi vào lưới thì họ sẽ phải đá lại. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy Jean-Philippe Mateta có đến 2 lần đối mặt với Senne Lammens. Dường như nhiều cầu thủ M.U chưa cập nhật sự thay đổi này và vẫn tranh cãi quyết liệt”.

Thực tế, việc Crystal Palace dẫn trước M.U 1-0 cũng phản ánh chính xác những gì diễn ra trong hiệp 1. Với lợi thế sân nhà, Crystal Palace chơi lấn lướt, khác xa với sự bế tắc của M.U. Các học trò của HLV Oliver Glasner có đến 4 cơ hội rõ rệt ghi bàn và nếu Jean-Philippe Mateta hay Yeremi Pino không tỏ ra vô duyên, lưới của M.U đã có thể rung lên lần thứ 2.

Sau màn thể hiện cực tệ ở hiệp 1, M.U có nhiều thay đổi trong đội hình ở hiệp 2 và bắt đầu tấn công tốt hơn. “Quỷ đỏ” cải thiện khả năng kiểm soát bóng (gần 60%) và chơi đôi công với đội chủ nhà Crystal Palace. Chỉ mất 10 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Joshua Zirkzee đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U với cú đá khó tin ở góc hẹp. Chưa dừng lại ở đó, phút 63, Mason Mount ghi bàn, giúp M.U dẫn ngược Crystal Palace 2-1. 

Nhận bàn thua vì ‘không cập nhật luật’, M.U vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace- Ảnh 4.

Joshua Zirkzee (trái) và Mason Mount ghi liên tiếp 2 bàn cho M.U

ẢNH: REUTERS

Bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng, M.U bắt đầu chơi chậm, nhằm bảo toàn tỷ số. Đội bóng của HLV Amorim cũng thành công với ý đồ này khi không cho Crystal Palace có bất kỳ cú sút nguy hiểm nào và kết thúc trận với thắng lợi 2-1.

Ngược dòng đánh bại Crystal Palace, M.U có 21 điểm sau 13 trận, vươn lên đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa họ và tốp 4 giờ đây cũng chỉ còn là 1 điểm. Phía đối diện, Crystal Palace có 20 điểm, xếp thứ 7.

Tin liên quan

Messi làm nền giúp đàn em rực sáng, Inter Miami vô địch miền Đông vào chung kết MLS Cup

Messi làm nền giúp đàn em rực sáng, Inter Miami vô địch miền Đông vào chung kết MLS Cup

Sáng 30.11, Messi góp 1 kiến tạo và làm nền cho hai đàn em của mình Tadeo Allende và Mateo Silvetti lập công giúp Inter Miami đánh bại New York City FC với tỷ số 5-1, vô địch khu vực miền Đông và vào chung kết MLS Cup.

Bóng đá Malaysia kêu cứu, Bộ trưởng thừa nhận 'FAM cần thay đổi'

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Căng như dây đàn, Liverpool liệu có ‘sống sót’?

Khám phá thêm chủ đề

M.U Ngoại hạng Anh Liverpool Man City amorim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận