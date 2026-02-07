M.U đã tìm lại được… ngày xưa

C ARRICK TRƯỚC CƠ HỘI THẮNG 4 TRẬN LIỀN

Trong toàn bộ sự nghiệp dẫn dắt M.U, HLV Ruben Amorim có đúng 1 lần thắng liền 3 trận ở Ngoại hạng Anh. Đấy cũng là chuỗi trận toàn thắng dài nhất của Amorim tại M.U. Bây giờ, Michael Carrick chỉ mới cầm quân 3 trận, đã bắt kịp thành tích tốt nhất của người tiền nhiệm. Chuỗi trận toàn thắng của Carrick thậm chí còn oanh liệt hơn, bởi 2 trong 3 "bại tướng" đầu tiên của ông chính là 2 đội mạnh nhất trên sân cỏ Anh hiện thời - Arsenal và Man.City.

Tottenham sẽ tìm cách khóa chặt thủ lĩnh Bruno Fernandes (8) của M.U ẢNH: AFP

Tiếp theo sẽ là "nỗi ám ảnh" của giới hâm mộ M.U trong suốt mùa bóng vừa qua - Tottenham (19 giờ 30 ngày 7.2). Một mặt, trận thắng thứ 4 liên tiếp sẽ là cột mốc tuyệt vời mà M.U chưa từng có được trong suốt thời kỳ do Amorim dẫn dắt. Ông chủ Jim Radcliffe rất cần điều đó để ít ra cũng có thể tự trấn an về mặt tinh thần trước khi thực hiện những điều quan trọng tiếp theo trong việc vực dậy M.U: sa thải Amorim là quyết định quá đúng. Mặt khác, tuy không nhất thiết phải gợi ra khái niệm "phục thù", nhưng M.U phải thắng được "cơn ác mộng" Tottenham để trở nên hoàn toàn tự tin trong cuộc đua tốp 4 từ nay đến cuối mùa.

Tottenham chính là đối thủ đã trực tiếp tước đi cả danh hiệu cụ thể (vô địch Europa League) lẫn vinh quang và tiền bạc (suất dự Champions League, trị giá hàng trăm triệu bảng), trong trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa vừa qua. Thủ lĩnh Bruno Fernandes và các mũi ghi bàn quan trọng như Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Benjamin Sesko đều đang có phong độ ổn thỏa, khiến HLV Carrick sẽ phải "hy sinh" ít nhất một cái tên nào đấy khi xếp đội hình chính. Ngược lại, Tottenham đang thiếu hàng loạt hảo thủ vì chấn thương như Mohammed Kudus, James Maddison, Dejan Kulusevski, Pedro Porro, Richarlison, Rodrigo Bentacur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Kevin Danso. Ngay cả cây làm bàn Dominic Solanke (vừa ghi bàn bằng "cú bò cạp" tuyệt đẹp vào lưới Man.City) hoặc Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence cũng không ở vào phong độ tốt nhất trong lúc này. Xem ra, M.U đang vượt trội cả về phong độ (thắng liền 3 trận ở giải Ngoại hạng trong khi Tottenham chưa thắng trận nào suốt 6 vòng gần đây), lẫn lực lượng.

C ỬA ẢI KHÓ KHĂN T OTTENHAM

HLV Alex Ferguson nhìn vào đồng hồ xem còn mấy phút, và trong sân thì cầu thủ M.U ghi được bàn thắng quan trọng. Đấy là hình ảnh mang tính huyền thoại, gắn với kỷ nguyên rực rỡ nhất của "Quỷ đỏ". Và đấy chính là điều quan trọng nhất mà giới hâm mộ M.U muốn thấy, khi Benjamin Sesko ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Fulham ở phút 90+4, trong vòng đấu vừa qua.

Mùa này, M.U đã 2 lần ghi bàn ấn định chiến thắng trong phút bù giờ tại sân nhà Old Trafford, làm giới hâm mộ của họ ngất ngây. Tổng cộng trong suốt 3 mùa vừa qua, M.U cũng chỉ có đúng 2 bàn như vậy. Trong khi giới chuyên môn liên tục bàn những thay đổi quan trọng về chiến thuật cũng như lối chơi dưới thời Michael Carrick, thì bản thân ông lại nhấn mạnh tinh thần quyết đấu đến tận phút chót của các cầu thủ, khi được hỏi về điều mà ông thấy hài lòng nhất.

Kỳ thực, nói sao cũng đúng. HLV Carrick trở lại với cách phòng thủ bằng 4 hậu vệ, xếp được cả Casemiro, Kobbie Mainoo lẫn Bruno Fernandes vào khu vực giữa sân trong sơ đồ 4-2-3-1, và các cầu thủ M.U chơi bóng một cách tự nhiên, liền lạc, dễ dàng hơn hẳn cách chơi rất khiên cưỡng của Amorim trước đây. Tinh thần thi đấu và hiệu quả vào cuối trận tăng cao cũng là vì vậy. Chỉ cần vượt nốt cửa ải khó khăn mang tên Tottenham là M.U của Carrick sẽ thật sự bay bổng.