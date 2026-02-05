Arsenal đứng trước 'mùa gặt'

Về mặt hình thức, mùa này đặc biệt ở chỗ Arsenal là CLB đầu tiên trên thế giới đạt đến cột mốc chơi 100 mùa liên tiếp ở giải VĐQG của mình. Về mặt nội dung, đã rất lâu rồi Arsenal mới thật sự có khả năng tranh chấp các danh hiệu vô địch như hiện nay, không chỉ một mà là nhiều danh hiệu cùng lúc. Trong kỷ nguyên hiện đại, Arsenal chưa từng phải đợi đến 6 năm để lọt vào một trận chung kết như hiện thời. Mặt khác, ai cũng biết họ đang có hy vọng đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh khi đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với Man.City, sau 24 vòng đấu. Kể từ lần đầu tiên lên ngôi (năm 1931), chưa bao giờ Arsenal phải đợi hơn 20 năm mà vẫn chưa thể đoạt lại danh hiệu VĐQG như hiện nay. Họ còn là đội duy nhất toàn thắng 8 trận khi giai đoạn "league" của Champions League khép lại. Và tất nhiên, họ cũng đang góp mặt ở trận địa cuối cùng là Cúp FA.

Arsenal (phải) vượt qua Chelsea để chơi trận chung kết đầu tiên trong vòng 6 năm ẢNH: REUTERS

Không thể loại trừ khả năng "ăn 4", dù đấy hẳn nhiên là điều tuyệt vời mà giới hâm mộ Arsenal có mơ cũng không dễ gì thấy nổi. Gặt hái nhiều danh hiệu cùng lúc để có "mùa bóng thứ 100" đáng nhớ lại là mục tiêu rất khả thi. Sau khi Arsenal lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, trang Sky Sports đã thăm dò ý kiến của giới hâm mộ trung lập về khả năng thành công của Arsenal mùa này. Mục "có 2 danh hiệu" đạt được kết quả bầu chọn cao nhất (37%). Kết cục "ăn 4" cũng đạt tỷ lệ cao không ngờ (21%), trong khi chỉ có 11% số người tham gia (thấp nhất) dự đoán Arsenal sẽ trắng tay vào cuối mùa bóng.

Trận bán kết lượt về, thắng Chelsea 1-0 là trận thứ 20 ở mùa bóng này Arsenal giữ nguyên mành lưới. Khắp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chưa có đội nào vươn được đến con số 20 ấy. Xét trên tổng số 38 trận ở cả 4 giải, coi như Arsenal giữ nguyên mành lưới ở hơn một nửa số trận. Giới chuyên môn đúc kết: muốn thắng thì phải tấn công xuất sắc, nhưng muốn vô địch thì phải phòng ngự chắc chắn.

Ai cũng thấy rõ hai vũ khí lợi hại nhất của Arsenal mùa này là hàng thủ chắc chắn và khả năng ghi bàn từ tình huống cố định. Trận Arsenal - Chelsea vừa qua đã giới thiệu nét riêng khá hay về mặt chiến thuật, trong vấn đề hóa giải những cú sút phạt của Arsenal. Chelsea thường đẩy cao 2 - 3 cầu thủ, lăm le phản công nhanh, bất kể tình huống ấy có xảy ra hay không. Hệ quả là Arsenal cũng phải dè chừng, kéo người về thủ và phía trên không đủ quân số để triển khai vũ khí sút phạt. Dù sao đi nữa, do đã dẫn trước từ trận lượt đi, bản thân Arsenal không chịu áp lực phải ghi bàn, dù chính họ là đội chủ nhà. Cứ việc phòng thủ "an toàn là bạn".

Cũng có người xem trận đấu này là sự dằn vặt của Arsenal, khi có những lúc không ai kết luận được rằng Arsenal muốn công hay thủ. Đấy không hẳn là trận đấu hay. Nhưng cuối cùng, chiến thắng là điều quan trọng. Kai Havertz ghi bàn chốt sổ cho Arsenal trong thời gian bù giờ, vào lưới đội bóng cũ. Havertz thuộc mẫu ngôi sao có thể ghi bàn quyết định trong những trận đấu thực sự quan trọng. Nói cách khác, Arsenal còn đang sở hữu mẫu ngôi sao quan trọng như vậy, ngoài chuyện phòng thủ và sút phạt hay.