HLV Rosenior âm thầm tự khẳng định ở Chelsea

M ÀN THẮNG NGƯỢC NGOẠN MỤC

Chelsea bị chính khán giả nhà la ó chế giễu khi rời sân vào cuối hiệp 1, với tỷ số tạm thời là 0-2. Nhưng đến cuối trận, khán giả Stamford Bridge lại phải hát vang. Lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng, Chelsea thắng ngược (3-2) sau khi bị dẫn 2 bàn.

HLV Rosenior đang chứng tỏ tài năng ở Chelsea Ảnh: AFP

West Ham tuy có vị thứ không cao nhưng chơi rất hay trong suốt hiệp đầu. Tuyệt đại đa số người xem đều cho rằng đội bóng của HLV Nuno Espirito đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp, lần đầu tiên ở mùa bóng này. Mà ai cũng biết 3 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng mùa này có thể thay đổi vị trí của một đội bóng đến mức độ nào. Vậy nhưng chính West Ham lại trở nên mờ nhạt, đến mức độ mất hẳn sự bình tĩnh (Jean-Clair Todibo lĩnh thẻ đỏ vào cuối trận, vì... bóp cổ đối phương). Bóng đá là môn thể thao mà một đội xuất sắc sẽ trở nên mờ nhạt khi đối phương xuất sắc hơn.

Một mặt, Chelsea có trận thắng ngược mang tính lịch sử, mặt khác, Rosenior trở thành HLV người Anh thứ 4 xưa nay toàn thắng 3 trận đầu tiên của mình ở giải Ngoại hạng.

Hai trong ba cầu thủ ghi bàn cho Chelsea - Joao Pedro và Marc Cucurella vào sân từ ghế dự bị đầu hiệp 2, thể hiện khả năng điều chỉnh đội hình và cách chơi ngay trong trận đấu của HLV Rosenior. Ngay trước khi gặp West Ham, Chelsea cũng đã bị dẫn (1-2) và thắng ngược 3-2 trên sân đối thủ mạnh Napoli, để lấy vé chính thức vào vòng 16 đội ở Champions League. Điểm tương đồng giữa hai trận đấu quan trọng ấy: Chelsea trong hiệp 2 chơi hay hơn chính họ trong hiệp đầu.

N ÉT RIÊNG TRONG CÁCH CẦM QUÂN CỦA R OSENIOR

Bây giờ là lúc để giới hâm mộ Chelsea bay bổng, hy vọng về một cú thay đổi và lội ngược dòng ngoạn mục hơn: thắng Arsenal ở trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn, vào rạng sáng 4.1. Chelsea đã thua 2-3 ở trận lượt đi, và đấy là trận thua duy nhất của Liam Rosenior kể từ khi ông chính thức trở thành HLV Chelsea từ ngày 8.1. Ngoài 3 trận toàn thắng ở giải Ngoại hạng, ông Rosenior còn dẫn dắt Chelsea thắng 2 trận khác tại Champions League và 1 trận ở cúp FA.

Giữa 2 trận gặp Napoli và West Ham, HLV Rosenior thay đến 7 vị trí trong đội hình chính. Đây cũng là đặc điểm rõ nét mà HLV còn khá trẻ này đã thể hiện ngay trong lần đầu tiên xuất hiện. Ông thay đổi 8 vị trí so với đội hình chính ở trận đấu trước đó (của người tiền nhiệm) và thắng Charlton 5-1 ở cúp FA, qua đó trở thành HLV đầu tiên trong vòng 10 năm thắng ngay trong trận ra mắt khi dẫn dắt Chelsea.

Nói cách khác, ông Rosenior thuộc mẫu HLV can đảm, dám chấp nhận những phương án thiếu an toàn, và nhanh chóng điều chỉnh khi mọi chuyện diễn ra không như mong muốn. Trên thực tế, cũng có lý khi nhiều người cho rằng Chelsea bị West Ham dẫn đến 2 bàn vì cách chọn đội hình sai lầm trong hiệp 1. Thay 7 vị trí trong đội hình chính giữa 2 trận đấu quan trọng là điều hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao.

Không nhất thiết là đúng hay sai, những gì vừa nêu chỉ là nét riêng trong cách huấn luyện của ông Rosenior. Chưa thấy trận nào Chelsea của HLV Rosenior chơi nhuần nhuyễn suốt 90 phút, bởi ông cầm quân chủ yếu bằng những quyết định ngay trong trận đấu, khác hẳn mẫu HLV dựa vào triết lý và chuẩn bị lối chơi định sẵn, như Pep Guardiola. Cũng có lúc Chelsea đang chơi rất đẹp, lại chùng xuống, cũng bởi HLV Rosenior chủ trương chuyển sang mục tiêu an toàn (trận gặp Brentford: mở tỷ số vào giữa hiệp 1, sau đó thay đổi cách chơi để bảo vệ ưu thế, và thắng chung cuộc 2-0).