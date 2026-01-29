M.U làm sống lại cuộc đua vô địch

C Ó THỂ ĐẢO NGƯỢC KHOẢNG CÁCH 12 ĐIỂM

Cú khởi đầu trong mơ của HLV Michael Carrick làm giới bình luận (chứ không chỉ giới hâm mộ M.U) bay bổng, đặt luôn vấn đề: M.U "đã bị đẩy vào cuộc đua giành chức vô địch". Vâng, ngay cả M.U... cũng có thể đua vô địch. Sau khi thắng cả 2 đội mạnh nhất là Arsenal và Man.City, ngay trong 2 trận ra mắt của HLV Carrick, M.U giờ đã vươn lên vị trí số 4, thua đội đầu bảng Arsenal 12 điểm. Đấy là con số quá lý tưởng để những ký ức sâu đậm trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh ùa về. Vào tháng 1.1996, tức là tròn 30 năm trước, Newcastle đã dẫn đầu bảng với cách biệt 12 điểm trước M.U, cũng sau đúng 23 vòng như lúc này. Cuối cùng, M.U của HLV Alex Ferguson đã lội ngược dòng thành công, đoạt ngôi vô địch vào cuối mùa.

Chiến thắng trước Arsenal đã giúp M.U (trái) trở lại tốp 4 Ngoại hạng Anh ẢNH: AFP

Giới hâm mộ M.U chẳng bao giờ quên ký ức về khoảng cách 12 điểm, không chỉ vì mùa bóng 1995-1996 kinh điển ấy, mà còn vì một trải nghiệm ngay sau đó, theo chiều hướng ngược lại. Xếp dưới M.U với khoảng cách 12 điểm, Arsenal đã lật ngược tình thế thành công trong mùa bóng 1997-1998, lần đầu tiên lên ngôi vô địch trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đấy cũng là chức vô địch đầu tiên của Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger.

Một mặt, lịch sử đang hậu thuẫn M.U với phán quyết: có thể đảo ngược khoảng cách 12 điểm, từ nay đến cuối mùa bóng. Đã có tiền lệ như thế, không chỉ một lần. Mặt khác, M.U làm giới bình luận không thể cưỡng lại cảm xúc bay bổng, buộc phải múa bút dự đoán cái điều mà nếu nói ra cách đây 2 tuần thì đấy chắc chắn là chuyện điên rồ: M.U vừa sa thải HLV Ruben Amorim, giờ cũng là... ứng cử viên vô địch. Vấn đề không chỉ là thắng ngay trong 2 trận ra mắt của HLV Carrick, mà còn là liên tiếp thắng

Man.City và Arsenal (đều rất thuyết phục). Vả lại, M.U có thuận lợi mà không một đội mạnh nào có được trong kỷ nguyên hiện đại: "chỉ phải" thi đấu 40 trận mùa này (bị loại ngay sau vòng đầu ở cả 2 cúp trong nước và không được dự các cúp châu Âu).

C ÒN CÓ CUỘC ĐUA DỰ C HAMPIONS L EAGUE

Giới thống kê quên đi một điều khi nhắc lại quá khứ để chứng minh rằng người ta có thể đảo ngược khoảng cách 12 điểm và làm nên chuyện thần kỳ ở giải Ngoại hạng. Trong 2 trường hợp đã nêu (mùa bóng 1995-1996 và 1997-1998), đấy chỉ là khoảng cách giữa 2 đội đầu bảng. Bây giờ, M.U đang đứng tận vị trí số 4. Họ có thể qua mặt Arsenal vào cuối mùa, nhưng giả sử làm được điều đó thì M.U còn phải hy vọng cả Man.City lẫn đội số 3 Aston Villa cũng đồng loạt sa sút nữa. Độ khó cho một chiến tích thần kỳ tăng cao, theo cấp số nhân. Nhưng đây là mùa bóng kỳ lạ, đến mức độ chưa từng thấy ở giải Ngoại hạng. Các đội xếp hạng cao nhất cùng mất điểm hàng loạt? Chẳng những có thể, mà đấy còn là điều đang xảy ra ngay trước mắt.

Trong 5 vòng đấu gần đây nhất thì các đội thuộc tốp 6 chỉ thắng được 9 trong tổng số... 30 trận của họ. Arsenal đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không chiến thắng (trước đó họ chưa bao giờ mất điểm trong 2 vòng liên tiếp kể từ đầu mùa).

Man.City chỉ thắng 1 trận trong 5 vòng gần đây. Liverpool không chiến thắng trong 5 vòng đấu vừa qua. Hỏi về nhược điểm của bất cứ "ông lớn" nào trong những ngày này, giới bình luận đều có thể bàn đến cả ngày. Nói rằng điều gì cũng có thể xảy ra là vì vậy. Chỉ trong 2 trận đầu tay, HLV Carrick đem về cho M.U số điểm nhiều hơn tổng điểm của Liverpool trong 5 vòng, bằng với điểm số trong 5 vòng của Man.City, nhiều hơn điểm số trong 4 vòng của Arsenal.

Trận thắng 3-2 trên sân Arsenal vừa qua không chỉ giúp M.U lọt vào tốp 4 mà còn thật sự làm sống lại cuộc đua giành chức vô địch, khi cả Man.City lẫn Aston Villa đều thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal, chỉ còn 4 điểm. Giải đấu này còn rất hấp dẫn khi các đội M.U, Chelsea, Liverpool hiện chỉ hơn nhau từng điểm một, nghĩa là cuộc đua giành suất dự Champions League đang căng như dây đàn (chưa biết rút cuộc thì giải Ngoại hạng Anh được cấp 4 hay 5 suất dự Champions League).