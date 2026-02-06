Cuộc đua quyết liệt giữa Arsenal và Man.City

"S ÂN NHÀ" CHO M AN .C ITY TẠI CÚP LIÊN ĐOÀN

Thắng Newcastle 3-1 trong trận bán kết lượt về (5-1 chung cuộc), Man.City lọt vào chung kết cúp Liên đoàn, và đây sẽ là lần thứ 22 HLV Pep Guardiola cầm quân trong một trận đấu tại sân Wembley. Đây cũng sẽ là mùa bóng thứ 16 liên tiếp Man.City xuất hiện tại SVĐ quốc gia Anh.

Man.City (trái) sẽ cạnh tranh quyết liệt với Arsenal Ảnh: AFP

Như mọi người đã biết, "thánh địa" Wembley chỉ tổ chức các trận đấu của đội tuyển Anh và trận chung kết các cúp trong làng bóng nước này (cúp FA, cúp Liên đoàn, Community Shield hay tạm gọi là siêu cúp Anh). Do quá thành công trong khoảng chục năm gần đây, Man.City nói chung cũng như HLV Guardiola nói riêng là hình ảnh quen thuộc trong các trận đấu tại Wembley, đến nỗi giới hâm mộ Man.City gọi Wembley là sân "Etihad phía nam". Cứ như trận chung kết cúp Liên đoàn sẽ diễn ra trên sân nhà của thầy trò Guardiola vậy!

Ngoài việc trực tiếp tranh cúp Liên đoàn trong cuộc quyết đấu cuối cùng, Arsenal và Man.City còn đang tranh chấp ngôi cao ở giải Ngoại hạng. Gần như chỉ có họ là đáng kể, tính đến thời điểm này, với ưu thế đang nghiêng hẳn về đội đầu bảng Arsenal (dẫn trước 6 điểm sau 24 vòng). Đội số 3 Aston Villa không thể được xem là ứng cử viên vô địch. Các đội mạnh còn lại đều đã thua Arsenal đến hơn chục điểm.

Arsenal và Man.City cũng đã lọt vào vòng 16 đội ở Champions League, lọt vào vòng 4 cúp FA và đều được xem là ứng viên vô địch ở các giải đấu ấy. Trên lý thuyết, đôi bên đều đang bay bổng khi còn nguyên vẹn khả năng "ăn 4". Tuy nhiên, trên thực tế, đội nào cũng có khả năng... mất trắng. Cuộc thư hùng tranh cúp Liên đoàn do vậy sẽ rất quan trọng, bởi cả đôi bên đều chỉ còn cách danh hiệu cụ thể đúng 1 trận thắng. Họ đều rất cần danh hiệu cụ thể ấy, vừa để đảm bảo thoát cảnh trắng tay, vừa để có bệ phóng quan trọng cho sự bay bổng tiếp theo.

Chưa biết vinh quang sẽ gọi tên ai. Chỉ có thể khẳng định từ thời điểm này: Arsenal và Man.City là hai diễn viên chính trong cuộc đua song mã trên sân cỏ Anh.

M ÀN SO TÀI HẤP DẪN GIỮA "TRÒ" VÀ "THẦY"

Dựa vào chuyện HLV Mikel Arteta (Arsenal) từng là trợ lý của HLV Pep Guardiola trong 3 mùa bóng ở Man.City, người ta gọi (một cách hơi khiên cưỡng) rằng đây là cặp "thầy trò" trong làng HLV đỉnh cao hiện thời. Thật ra, duyên nợ giữa Arteta và Guardiola hơn thế rất nhiều.

Họ đều xuất thân từ lò La Masia nổi tiếng của Barcelona. Khi Arteta xuất hiện lần đầu tiên ở đội Barcelona B, ông vào sân thay... Guardiola. Có lẽ đây mới là chi tiết quan trọng nhất mà Arteta đang ấp ủ lặp lại: ông sẽ thật sự vươn lên thay thế địa vị của Guardiola trong hàng ngũ các HLV danh tiếng nhất làng bóng đỉnh cao!

Tất nhiên, thân phận "học việc" là điều khó phủ nhận, thậm chí còn là niềm vui của Arteta trong giai đoạn làm trợ lý cho Guardiola. Ông đã chọn vị trí ấy vào năm 2016, đánh đổi bằng việc khước từ lời mời tương tự từ CLB cũ Arsenal và Tottenham.

Sau khi "ra riêng" với vai trò HLV trưởng Arsenal, Arteta đã thua đến 8 trong 9 lần đụng độ Guardiola. May thay, chiến thắng duy nhất cho Arteta lại chính là chiến thắng quan trọng nhất: 2-0 ở vòng bán kết cúp FA năm 2020. Arsenal gặp Chelsea ở trận chung kết và thắng tiếp để nâng cúp. Đến thời điểm hiện tại, đó cũng chính là danh hiệu duy nhất của Arteta trong sự nghiệp huấn luyện bóng đá đỉnh cao.

Arsenal của Arteta tiếp tục thắng Man.City của Guardiola 5-2 trong trận tranh Community Shield 2023. Từ đó đến nay, chưa bao giờ Arteta thua Guardiola (thắng 3, hòa 3 trong 6 lần đụng độ). Mùa trước, Arsenal đè bẹp Man.City 5-1 ở giải Ngoại hạng. Mùa này, đôi bên đã hòa 1-1 trong trận lượt đi. Không lâu sau trận chung kết cúp Liên đoàn, đôi bên sẽ lại gặp nhau ở trận lượt về, và đấy rất có thể sẽ là trận đấu mang tính quyết định chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.