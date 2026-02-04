Man City và 'vấn đề Haaland'

C ƠN KHÁT BÀN THẮNG CỦA H AALAND

Hồi đầu mùa, cứ hễ ra sân là Erling Haaland ghi bàn, bất kể trong màu áo CLB hay đội tuyển quốc gia. Hàng loạt kỷ lục đã bị Haaland xô ngã: ghi bàn nhiều nhất trong 100 trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh (NHA); đạt đến cột mốc 100 bàn ở NHA sớm nhất; cột mốc 50 bàn ở Champions League sớm nhất... Xem ra, việc chinh phục kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer - ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử NHA - chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng khi Man City bị Tottenham cầm hòa, bị đội đầu bảng Arsenal mở rộng khoảng cách đến 6 điểm ở vòng đấu cuối tuần qua tại giải NHA, người xem cảm nhận rất rõ sự khổ sở của Haaland trong việc săn lùng bàn thắng. Anh vẫn đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 20 bàn sau 24 vòng. Nhưng trong 7 vòng gần đây, Haaland chưa hề ghi bàn từ tình huống mở. Từ khi được biết đến trong làng bóng đỉnh cao, chưa bao giờ Haaland "khát" bàn thắng lâu như vậy (9 trận liên tiếp tính chung mọi giải).

Haaland (trái) đang khát bàn thắng ẢNH: AFP

Từ sau "cú đúp" vào lưới West Ham ngày 20.12, Haaland chỉ mới ghi được 1 bàn ở NHA, và đấy là quả phạt đền vào lưới Brighton.

Giới quan sát kéo còi báo động, rằng Haaland đang rớt phong độ vì đã quá mệt mỏi do thi đấu nhiều. Nhưng cũng có những cách lý giải khác. HLV Pep Guardiola chỉ trích đồng đội của Haaland trong khâu kiến tạo cơ hội, trong khi báo giới lại chỉ vào chiến thuật, lối chơi của Guardiola như một nguyên nhân lớn. Nói gì thì nói, Man City khó lòng đuổi theo Arsenal nếu như Haaland không sớm lấy lại cảm giác ghi bàn.

"Q UÁI VẬT" CŨNG PHẢI KIỆT SỨC ?

Loại Newcastle để bước vào trận chung kết cúp Liên đoàn sẽ là công việc đơn giản, bởi Man City đã thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân đối phương. Trận lượt về sẽ có ý nghĩa quan trọng với cá nhân Haaland hơn là với toàn đội. Ngay lúc này, ý nghĩa tinh thần khi Haaland ghi bàn xem ra còn quan trọng hơn ý nghĩa về thành tích hoặc phong độ.

Ở trận lượt đi, Rayan Cherki và Antoine Semenyo ghi bàn cho Man City. Cũng chính Cherki và Semenyo ghi bàn vào lưới Tottenham trong trận hòa 2-2 cuối tuần qua. Nhưng, không thể lập luận theo kiểu hễ Haaland rớt phong độ thì đã có Cherki, Semenyo, hoặc những cái tên khác gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Như đã nêu: Man City coi như thất bại khi chỉ hòa Tottenham, bị Arsenal mở rộng khoảng cách.

Số bàn thắng của Haaland (20) ở giải NHA hiện cao gấp 3 lần đồng đội gần nhất là Phil Foden (7), gấp 4 lần người kế tiếp là Tijjani Reijnders (5). Có 9 cầu thủ khác từng ghi bàn cho Man City ở NHA mùa này. Tổng số bàn thắng của họ (14) vẫn còn kém xa một mình Haaland. Cái tên Haaland cứ phải xuất hiện trên bảng tỷ số, thì xác suất chiến thắng của Man City mới tăng cao được. Trong 7 vòng đấu gần đây (mà Haaland không thể ghi bàn từ tình huống mở), Man City chỉ thắng 2 trận!

Không ai trong danh sách Man City - kể cả thủ môn hoặc các trung vệ - phải ra sân nhiều như Haaland trong mùa bóng này. Chẳng hiểu vì sao, khi gặp đội hạng 3 Exeter tại sân nhà ở cúp FA, Haaland vẫn phải xuất hiện trong đội hình Man City. Tỷ số 10-1 cho thấy đẳng cấp chênh lệch cỡ nào, nhưng Haaland vẫn không được nghỉ! Sở trường tốc độ của Haaland mà không mờ nhạt đi thì đấy mới là chuyện lạ. Không chỉ khô hạn bàn thắng, Haaland còn sa sút về mọi chỉ số tấn công (số lần chạm bóng trong vùng cấm, dứt điểm, kiến tạo...) trong khoảng 6 tuần gần đây.