Man City trở về với nguyên bản... ‘Pep chính hiệu’

K HÔNG BAO GIỜ THẤY ĐỦ

Vài năm gần đây, người ta không còn quá "ngán" Manchester City (Man.City) nữa. Mùa trước, Liverpool vô địch. Đầu mùa này, Man.City thua đến 2 trận chỉ trong 3 vòng đầu tiên: thua Tottenham ngay tại sân nhà và thua đội đàn em Brighton. Khi đội ĐKVĐ Liverpool bất ngờ rơi vào cơn khủng hoảng, thì tư cách ứng viên vô địch số 1 được chuyển sang Arsenal, chứ không phải sang đội bóng của Guardiola.

Bây giờ, khoảng cách giữa Man.City và đội đầu bảng Arsenal chỉ còn 2 điểm. Vòng đấu cuối tuần qua là lần đầu tiên Man.City thậm chí còn vươn lên dẫn đầu, trước khi Arsenal ra sân. Thực tế lúc này: chỉ có Man.City đủ sức tranh ngôi vô địch với Arsenal. "Truyền thống" về nhì của Arsenal làm cho nhiều người tin rằng "Pháo thủ" rất dễ gây thất vọng lần nữa vào cuối mùa.

Tóm lại, khó lòng đòi hỏi điều gì tốt hơn nơi Man.City trong thời điểm này. Họ đang thắng 7 trận liên tiếp tính chung mọi giải, liên tục phả hơi nóng vào gáy Arsenal ở giải Ngoại hạng, lọt vào bán kết cúp Liên đoàn và nằm trong nhóm dẫn đầu Champions League. Nhưng ống kính truyền hình lại đặc tả hình ảnh Guardiola "giáo huấn" Josko Gvardiol. Rồi ông phàn nàn ở cuộc họp báo sau trận, nói rằng Man.City còn phải chấn chỉnh nhiều điều nếu muốn tranh ngôi vô địch. Ông bảo các cầu thủ Man.City hãy quên chức vô địch đi nếu họ không tiến bộ trong những tuần lễ sắp tới.

Man.City đang thi đấu rất tốt, nhưng có vẻ vẫn chưa làm hài lòng HLV Pep Guardiola ẢNH: AFP

Các bình luận viên nổi tiếng nói gì khi nghe Guardiola phàn nàn về đội bóng mà họ vừa hết lời ca ngợi? Đành phải dĩ hòa vi quý: "Vâng, dĩ nhiên Guardiola có khả năng nhìn ra những nhược điểm nơi một đội bóng mà người thường không thể thấy được". Còn một cách cảm nhận khác: Guardiola thuộc mẫu HLV cầu toàn đến mức gần như tuyệt đối. Và khi hình ảnh "Pep chính hiệu" ấy đã xuất hiện trở lại thì Man.City mới thật sự đáng gờm. Guardiola đang muốn chia tay Man.City sau một mùa bóng rực rỡ, với các danh hiệu đặc sệt dấu ấn của chính mình?

L ÙI MỘT BƯỚC, RỒI THẲNG TIẾN

Cách đây không lâu, Man.City bất ngờ thua Leverkusen đến 0-2 ngay tại sân nhà, ở Champions League. Nguyên nhân lớn nhất, mà chính HLV Guardiola thừa nhận là ông thay đổi gần như nguyên đội hình chính so với trận đấu trước đó, dù lịch thi đấu ở thời điểm ấy chẳng phải quá căng.

Đấy là đặc điểm quen thuộc: Guardiola thi thoảng có những quyết định rất kỳ dị về mặt chuyên môn, mà báo chí gọi là đặc điểm "suy nghĩ và lo lắng quá nhiều". Nhưng Guardiola mặc kệ báo chí. Xoay tua gần như nguyên đội hình chính, ngay trong những trận quan trọng, thì rất có thể phải có nguyên nhân "nội bộ" nào đó, mà tất nhiên Guardiola không có trách nhiệm trình bày trước dư luận.

Ngay trước trận thua Leverkusen tại Champions League là trận thua Newcastle tại giải Ngoại hạng. Còn ngay sau trận thua ấy, Man.City thắng Real Madrid trên sân đối phương và mở ra chuỗi trận toàn thắng tính đến thời điểm này. Muốn suy luận rằng Guardiola chỉ trích cầu thủ để "làm màu" cũng được - Pep không quan tâm. Nhưng, đặc điểm quá cầu toàn của ông có tác dụng tích cực đối với sự tập trung và tinh thần thi đấu của các cầu thủ? Tùy cảm nhận riêng của mỗi người.

Ở trận thắng Leeds 3-2 (ngay sau vòng đấu mà Man.City thua Newcastle), tưởng chừng các cầu thủ của Pep đã tự quẳng đi ưu thế rất lớn. Họ dẫn 2 bàn chỉ trong 25 phút đầu, nhưng bị san bằng cách biệt trong hiệp 2. Đến những phút bù giờ thì Phil Foden ấn định chiến thắng 3-2. Ngay sau đó là trận đấu có đến 9 bàn trên sân Fulham: Man.City dẫn trước 5-1 nhưng để đối phương rút ngắn tỷ số thành 5-4, khi trận đấu vẫn còn đến 12 phút!

Guardiola phàn nàn, thậm chí phát cáu với các cầu thủ ngay cả khi Man.City chiến thắng là vì vậy. Ông không chấp nhận đánh mất ưu thế một cách không đáng. Mùa này, cả 5 trận hòa của M.U ở giải Ngoại hạng đều là các trận mà chính M.U mở được tỷ số. Đấy chính là khác biệt giữa hai đội bóng thành Manchester!