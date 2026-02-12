U.17 Việt Nam chung bảng Hàn Quốc, UAE tại U.17 châu Á: Quyết giành vé đi World Cup

U.17 Việt Nam thư hùng tranh vé đi World Cup

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.5 đến 24.5 với sự tham dự của 16 đội tuyển.

Tại vòng loại, U.17 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tiến bộ về chuyên môn khi giành trọn vẹn 15 điểm, ghi 30 bàn thắng và không để thua bàn nào, vào VCK với tư cách nhất bảng.

Những kết quả tích cực ở vòng bảng giúp đội hoàn thành mục tiêu góp mặt trong nhóm các đội xuất sắc nhất châu lục.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam ẢNH: AFC

Đăng cai giải đấu lần thứ ba, U.17 Ả Rập Xê Út là một trong 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK lần thứ 21. Trong đó, có chủ nhà cùng 8 đại diện khác của AFC từng tham dự FIFA U.17 World Cup Qatar 2025 gồm: CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Bên cạnh đó là 7 đội nhất bảng vượt qua vòng loại.

Trong tổng số 16 đội tham dự, có 13 đội từng góp mặt tại vòng chung kết gần nhất năm 2025, giải đấu mà U.17 Uzbekistan đăng quang ngôi vô địch. Ba đội còn lại gồm Ấn Độ và Qatar (gần nhất dự VCK năm 2023) và Myanmar, đội trở lại giải sau lần gần nhất tham dự từ năm 2006.

Tại vòng chung kết, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng để chọn 8 đội có thành tích cao nhất vào tứ kết, đồng thời giành quyền tham dự U.17 World Cup Qatar 2026. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để U.17 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Tại U.17 châu Á 2025, U.17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 3 trận hòa trước U.17 Úc, U.17 Nhật Bản và U.17 UAE, đứng cuối bảng. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết, tương ứng suất dự U.17 World Cup, nhưng bỏ lỡ đáng tiếc.

U.17 Việt Nam sẽ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại U.17 World Cup 2026.