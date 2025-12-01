Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

U.17 Việt Nam trở lại U.17 châu Á: Hoàn tất mộng World Cup dang dở

Hồng Nam
Hồng Nam
01/12/2025 17:57 GMT+7

Tấm vé trở lại vòng chung kết U.17 châu Á là bước đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh cao mà U.17 Việt Nam vừa bước qua.

U.17 Việt Nam giữ phong độ ấn tượng

Tối 30.11, U.17 Việt Nam khép lại hành trình vòng loại châu Á ấn tượng khi đè bẹp U.17 Malaysia 4 bàn không gỡ.

5 trận toàn thắng, 30 bàn thắng và không một lần để lọt lưới, bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định sức mạnh áp đảo ở bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026. Trong đó, chiến thắng 4-0 trước U.17 Malaysia khẳng định: U.17 Việt Nam đã ở đẳng cấp châu Á.

Với lứa cầu thủ toàn diện từ thể hình đến tư duy kỹ chiến thuật, U.17 Việt Nam có thể mơ xa ở vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam giành vé đi châu Á: Toàn thắng, giữ sạch lưới

U.17 Việt Nam trở lại U.17 châu Á: Hoàn tất mộng World Cup dang dở- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam đè bẹp U.17 Malaysia

ẢNH: VFF

Để đánh giá bước tiến của U.17 Việt Nam, hãy nhìn vào 2 lần gần nhất dự vòng chung kết. 9 năm trước, thế hệ U.16 Việt Nam (khi giải đấu vẫn chưa mang tên U.17, mà chỉ dành cho cấp độ U.16) tạo nên lịch sử khi lọt tới tứ kết châu Á. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam có những trận thắng ấn tượng trước U.16 Úc (3-2) và U.16 Kyrgyzstan (3-1), nhưng bên cạnh đó, là thất bại trước U.17 Nhật Bản (0-7) và U.17 Iran (0-5).

Học trò ông Đinh Thế Nam đã trình diễn lối đá tấn công phóng khoáng đúng với đặc trưng của cấp độ U.16, khi các cầu thủ chưa hình thành tư duy chơi bóng rõ ràng, mà đá thiên về bản năng.

Sau này, các lứa U.16 tiếp theo (hay U.17) vẫn trình diễn lối đá bản năng, ngây thơ như vậy. Năm 2024, U.16 Việt Nam thua 1-2 trước U.16 Thái Lan ở bán kết, rồi thua tiếp 0-5 trong trận tranh HCĐ với U.16 Indonesia. Thảm bại 5 bàn không gỡ trước lứa trẻ Indonesia đến từ đổ vỡ tâm lý, khi U.16 Việt Nam thua đáng tiếc trận bán kết và không thể gượng dậy.

Cục diện chỉ thay đổi, khi HLV Cristiano Roland bước lên nắm quyền. Chiến lược gia tài năng năng này đã gò U.17 Việt Nam vào khuôn khổ kỷ luật, lấy phòng ngự làm trọng tâm, cùng tiêu chí đá chặt chẽ, khoa học, giữ cự ly đội hình hợp lý để chuyển đổi uyển chuyển giữa công và thủ.

Với sự kỷ luật và thực dụng của ông Roland, U.17 Việt Nam bất ngờ thắng U.17 Uzbekistan (3-0) và U.17 Nhật Bản (1-0) ở giải giao hữu tại Trung Quốc. Đến vòng chung kết châu Á, U.17 Việt Nam dù bị loại với vị trí cuối bảng, nhưng lại là đội duy nhất... bất bại.

Học trò của ông Roland đã hòa U.17 Nhật Bản, U.17 Úc và U.17 UAE với cùng tỷ số 1-1. Trong đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã ở rất gần ngưỡng đi tiếp, khi dẫn UAE với cách biệt 1 bàn đến những phút cuối cùng.

U.17 Việt Nam trở lại U.17 châu Á: Hoàn tất mộng World Cup dang dở- Ảnh 2.

Tương lai rộng mở chờ đón U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Nếu giữ tỷ số 1-0, U.17 Việt Nam sẽ vượt vòng bảng và có vé đến U.17 World Cup. Dù mộng World Cup chưa thành, nhưng thầy trò Roland đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường. "Nếu có thể, tôi chỉ ước trận đấu... kết thúc luôn. Tôi tiếc nuối, nhưng đó là bóng đá. Mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi chỉ thấy rõ một điều: U.17 Việt Nam đã lột xác nhờ thay đổi cách chơi", HLV Roland nói với Báo Thanh Niên.

Đi World Cup được không?

Do U.17 World Cup đã mở rộng lên 48 đội tham dự, đồng thời diễn ra theo thể thức 2 năm 1 lần, cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tiến tới sân chơi này rộng mở hơn trước rất nhiều.

U.17 Việt Nam chỉ cần lọt vào tứ kết để có vé đi U.17 World Cup. Đây là điều chúng ta từng làm được 9 năm trước, và đã suýt làm được ở vòng chung kết hồi đầu năm.

Chiến thắng hoàn hảo ở vòng loại cho thấy, U.17 Việt Nam vẫn đi đúng hướng dưới thời "tướng" Roland.

Vẫn giữ kỷ luật phòng ngự chặt chẽ, nhưng chiến lược gia Bồ Đào Nha đã có thêm nhiều giải pháp tấn công mới mẻ. U.17 Việt Nam không chỉ chơi hay khi ở thế "cửa dưới", mà có thể áp đặt thế trận, gây sức ép mạnh bằng các pha đánh biên, tấn công vào nách (khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ), sút xa, đập nhả trung lộ. 30 bàn thắng được ghi từ nhiều kịch bản là thành quả đáng khích lệ. Dù rằng, để đi World Cup, U.17 Việt Nam phải thắng những đội mạnh hơn U.17 Singapore hay U.17 Malaysia rất nhiều.

Tuy nhiên, lứa U.17 Việt Nam vẫn là mũi nhọn mà bóng đá Việt Nam cần xem xét đặt trọng tâm đầu tư. Thầy trò Roland có đầy đủ tiềm năng để tiến xa. Điều lứa U.17 còn thiếu là kinh nghiệm, hoàn toàn có thể bù đắp bằng các đợt tập huấn dài hạn, hay đấu giao hữu ở nước ngoài.

Dù các đối thủ chạy đua nhập tịch, bóng đá Việt Nam vẫn sẽ kiên định với con đường bóng đá trẻ. Và điểm khởi đầu sẽ là U.17, với mục tiêu World Cup chẳng còn là giấc mơ hoang đường.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

