Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trở lại World Cup

Hồng Nam
Hồng Nam
12/02/2026 10:03 GMT+7

3 năm sau trải nghiệm như mơ tại World Cup 2023, đội tuyển nữ VN chuẩn bị giương buồm trở lại "biển lớn" lần nữa.

HÀNH TRÌNH NGƯỢC GIÓ

4 năm trước, đội tuyển nữ VN đã trải qua chặng đường khó tin để đến với đấu trường thế giới. Tại Asian Cup 2022 (sân chơi được xem như vòng loại World Cup 2023), các học trò HLV Mai Đức Chung từng phải đá 2 trận đầu vòng bảng với chỉ 12, 13 cầu thủ khỏe mạnh do trước đó gần như cả đội mắc Covid-19. Thể lực suy giảm, sức ép nặng nề, lại phải gặp đối thủ mạnh, nhưng đội tuyển nữ VN vẫn lầm lũi tiến đến tứ kết. Dù thua Trung Quốc nhưng cú đúp chiến thắng tại vòng play-off đã đưa Huỳnh Như cùng đồng đội thẳng tiến kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trở lại World Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN đang tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao thể lực

ẢNH: VFF

Một hành trình phi thường mà sau đó khi nhớ lại, nhiều tuyển thủ nữ cũng không lý giải được cả đội đã vượt qua những ngày gian khó, phải tự tập tại phòng, xông thuốc đến chảy máu mũi để kịp khỏi bệnh ra sân… như thế nào. Các cô gái VN đã chiến thắng bệnh dịch, ngược gió vượt đối thủ lớn, và trên hết là thể hiện sức mạnh nội tại ấn tượng nhờ bản lĩnh được trui rèn trong những ngày tháng khó khăn để trở thành những cô gái "kim cương" trong dòng chảy lịch sử bóng đá VN.

Sau 4 năm, cục diện đã thay đổi. Đội tuyển nữ VN không còn nằm ở bảng đấu "tử thần" mà sẽ gặp nữ Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ tại bảng C Asian Cup 2026 (đây cũng là vòng loại World Cup 2027). Ngoại trừ Nhật Bản mạnh vượt trội, hai đối thủ còn lại đều vừa vặn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ VN cũng dày dạn hơn về kinh nghiệm và độ "chì", khi từng đối đầu nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc. "Chúng ta từng gặp các đối thủ mạnh, cao lớn và rất khỏe. Đội tuyển nữ VN bởi vậy cũng nhiều kinh nghiệm và dẻo dai hơn, sẵn sàng cho mọi thử thách", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

1 năm qua, đội tuyển nữ VN dường như đã đến ngưỡng, khi chỉ giành HCĐ AFF Cup 2025 và HCB SEA Games 33. Dù rằng thất bại trước Philippines ở chung kết SEA Games 33 có nguyên nhân đến từ sai sót của trọng tài, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận: đối thủ đang tiến bộ mỗi ngày.

THAY ĐỔI

HLV Mai Đức Chung đang thay đổi đội tuyển nữ VN bằng dòng máu trẻ. Những nhân sự trẻ từng được gọi lên, trả về, nay đã xuất hiện trở lại như Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Nhật Lan, bên cạnh những gương mặt đang "chín" dần như Ngân Thị Vạn Sự, Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Trúc Hương.

Trong chuyến tập huấn Trung Quốc, giữa thời tiết lạnh giá, HLV Mai Đức Chung đang áp dụng các bài tập để tăng cường thể lực và khả năng chống chịu trước những đội bóng trẻ khỏe như Đài Loan hay Ấn Độ. Các cầu thủ được căn dặn xử lý bóng nhanh, tì đè và giữ trọng tâm chắc. Phải đá tối giản và thực dụng ở Asian Cup, thay vì phô diễn kỹ thuật như khi chơi tại SEA Games.

Điểm rơi phong độ, mục tiêu và chiến thuật cho từng trận tại Asian Cup 2026 được HLV Mai Đức Chung tính toán kỹ. Ở trận giao hữu với Trung Quốc (thua 0-2), đội tuyển nữ VN đã được tập thực chiến các bài phòng ngự khu vực, chống bóng bổng và be kín hai biên. Qua đó, ông Chung nhìn ra được những lỗ hổng cần vá, khi tại Asian Cup sau đây 2 tuần nữa, đội tuyển nữ VN sẽ gặp Nhật Bản với sức tấn công thậm chí còn mãnh liệt hơn.

