Xem nhanh 12h: Đội tuyển nữ VN mất HCV SEA Games | 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo

63 công dân Việt Nam, trong đó có 42 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc đang đậu tại đoạn dốc ở lối vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ xe cứu thương chở 5 người đâm vào đuôi.

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có rét đậm. Dự báo trong 9 ngày tới, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn.

