Xem nhanh 12h: Đội tuyển nữ VN mất HCV SEA Games | 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Đội tuyển nữ VN mất HCV SEA Games | 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/12/2025 11:04 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 18.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tiếp nhận 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến

63 công dân Việt Nam, trong đó có 42 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Tiếp nhận 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến

Xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc: 3 người tử vong

Xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc đang đậu tại đoạn dốc ở lối vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ xe cứu thương chở 5 người đâm vào đuôi.

Xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc: 3 người tử vong

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có rét đậm. Dự báo trong 9 ngày tới, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn.

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Tháo dỡ biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai | Cảnh báo 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Xem nhanh 12h: Tháo dỡ biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai | Cảnh báo 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Tin tức thời tiết, tháo dỡ biển báo 20 km/giờ, tin bão mặt trời… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 17.12.2025 của Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay SEA Games 33 lừa đảo Bóng đá nữ tai nạn cao tốc bão mặt trời thời tiết ô nhiễm không khí
