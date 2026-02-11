Bóng đá Việt Nam làm được điều rất đặc biệt, AFC lập tức trao vé dự ASIAD 2026

U.23 Việt Nam lập công, U.21 Việt Nam được nhờ

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức thống nhất thể thức và số lượng đội tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026, diễn ra tại Nhật Bản.

Theo đó, số đội được xác định dựa trên thành tích ở các giải đấu châu lục gần nhất, khiến cuộc cạnh tranh suất tham dự trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt với khu vực Đông Nam Á.

Tấm HCĐ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 là vô cùng thuyết phục Ảnh: VFF

Ở nội dung bóng đá nam, 16 đội từng giành quyền tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 sẽ nghiễm nhiên có vé góp mặt tại ASIAD 2026. Điều này đồng nghĩa với việc khu vực Đông Nam Á chỉ còn 2 đại diện đủ điều kiện, đó là Việt Nam và Thái Lan. Tại giải U.23 châu Á 2026 tổ chức tại Ả Rập Xê Út vừa qua, U.23 Việt Nam đã xuất sắc góp mặt và còn giành HCĐ.

Nhiều đội tuyển trong khu vực buộc phải đứng ngoài sân chơi lớn nhất châu lục dành cho các đội tuyển Olympic.

Trong khi đó, bóng đá nữ ASIAD 2026 cũng áp dụng tiêu chí tương tự. Cụ thể, 12 đội tuyển tham dự Asian Cup nữ 2026 sẽ giành vé trực tiếp đến ASIAD.

Ở Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam và Philippines đáp ứng được điều kiện này, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá nữ khu vực trên bản đồ châu Á.

Với việc góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ, bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu của Đông Nam Á tại đấu trường ASIAD 2026. Đây không chỉ là cơ hội để các đội tuyển khẳng định năng lực chuyên môn, mà còn là thước đo cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở châu lục.



Ở môn bóng đá nam, VFF đã quyết định cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20.