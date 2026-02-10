AFC yêu cầu bóng đá Malaysia phản hồi đề xuất lập hội đồng giám sát cải tổ

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/02/2026 17:06 GMT+7

AFC yêu cầu FAM phản hồi đề xuất lập hội đồng giám sát cải tổ, trong bối cảnh vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt vì nghi làm giả giấy tờ vẫn chưa ngã ngũ và đang chờ phán quyết từ CAS.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phản hồi đề xuất từ Hiệp hội Bóng đá Malaysia (PBMM) về việc thành lập một hội đồng giám sát trung lập nhằm theo dõi quá trình cải tổ quản trị bóng đá Malaysia.

Theo báo New Straits Times, PBMM đã gửi thư tới AFC đề nghị lập một hội đồng giám sát độc lập, gồm các đơn vị trực thuộc FAM nhưng không bao gồm các thành viên ban điều hành (exco) vừa đồng loạt từ chức. Mục tiêu là bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình đánh giá và cải tổ dự kiến diễn ra trong 3 tháng tới, với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia từ AFC.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận AFC đã nhận được thư và cho biết AFC đã đề nghị FAM trực tiếp phản hồi PBMM. Ông nhấn mạnh AFC chỉ làm việc với FAM, trong bối cảnh cơ quan quản lý bóng đá Malaysia hiện do ban thư ký tạm thời điều hành dưới sự phụ trách của Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman.

PBMM đề xuất cấm cựu ban điều hành bóng đá Malaysia tranh cử

PBMM cũng đưa ra đề xuất cấm các cựu thành viên ban điều hành nhiệm kỳ 2025-2029 tranh cử trong các cuộc bầu cử sắp tới.

PBMM thừa nhận đề xuất này không nằm trong điều lệ của FAM và có thể xung đột với quyền dân chủ của những cá nhân đủ điều kiện ứng cử, song cho rằng đây là giải pháp vì lợi ích chung nhằm bảo đảm quá trình cải tổ diễn ra minh bạch, khách quan và tránh xung đột lợi ích.

Trước đó, ngày 28.1, toàn bộ thành viên ban điều hành FAM đã đồng loạt và tự nguyện từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, nhằm bảo vệ tính liêm chính của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia AFC bóng đá Malaysia Cầu thủ nhập tịch FAM
