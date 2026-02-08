Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 CLB Thanh Hóa: Chiến thắng vỡ òa

Quỳnh Phương
08/02/2026 22:35 GMT+7

CLB Thanh Hóa thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của CLB Công an TP.HCM, khép lại trận đấu với cảm xúc vỡ òa.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Bình luận (0)

