Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 CLB Thanh Hóa: Chiến thắng vỡ òa

CLB Thanh Hóa thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của CLB Công an TP.HCM, khép lại trận đấu với cảm xúc vỡ òa.