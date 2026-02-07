Highlight CLB Quy Nhơn 2-0 CLB Phú Thọ: Thế trận vượt trội

Thi đấu chủ động và hiệu quả, CLB Quy Nhơn giành chiến thắng 2-0 trước CLB Phú Thọ, qua đó khẳng định ưu thế rõ rệt về thế trận lẫn chất lượng nhân sự.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
