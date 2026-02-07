Highlight CLB Quy Nhơn 2-0 CLB Phú Thọ: Thế trận vượt trội

Thi đấu chủ động và hiệu quả, CLB Quy Nhơn giành chiến thắng 2-0 trước CLB Phú Thọ, qua đó khẳng định ưu thế rõ rệt về thế trận lẫn chất lượng nhân sự.