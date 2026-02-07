Highlight CLB Ninh Bình 1-2 CLB HAGL: Chiến thắng gây sốc

Bất chấp phải làm khách và bị đánh giá thấp hơn, CLB HAGL vẫn thi đấu kiên cường để đánh bại CLB Ninh Bình 2-1, tạo nên một trong những kết quả bất ngờ nhất vòng đấu.