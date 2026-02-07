Kênh thể thao Astro Arena đã dẫn lại quan điểm trước đó của luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, cho rằng những cảnh báo của ông là hoàn toàn có cơ sở. Luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli thẳng thắn đặt vấn đề, liệu Malaysia có dám đi đến bước cực đoan là thu hồi hộ chiếu các cầu thủ liên quan,như cách Timor Leste từng làm?

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, Timor Leste từng hủy hộ chiếu của 9 cầu thủ, sau khi bị cấm dự Asian Cup 2023 vì sử dụng giấy tờ giả, trong đó có giấy khai sinh.

FAM cũng từng thừa nhận có sai sót trong việc nộp hồ sơ. Sự thừa nhận này được cho là sẽ trở thành bằng chứng bất lợi, rất khó để FAM phản bác trước cơ quan tài phán thể thao cao nhất.

Nếu thua kiện tại CAS, Malaysia có thu hồi hộ chiếu 7 cầu thủ nhập tịch?

Theo ông, vụ việc hiện nay không còn đơn thuần là câu chuyện bóng đá, mà đã chạm đến vấn đề pháp lý nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến chủ quyền luật pháp và tình trạng quốc tịch.

Ông cũng đặt nghi vấn về cơ sở pháp lý trong việc cấp quốc tịch cho bảy cầu thủ, khi họ bị cho là không có huyết thống Malaysia và không đáp ứng các điều kiện theo Hiến pháp Liên bang. Và dù bộ trưởng có quyền sử dụng thẩm quyền đặc biệt để phê duyệt quốc tịch, liệu quyết định đó có thực sự hợp lý và đúng đắn?".

Đây còn là một vụ việc mang dấu hiệu hình sự liên quan đến làm giả giấy tờ, nhưng dường như chỉ được xem xét dưới góc độ thể thao. Các khía cạnh về tội phạm và quốc tịch gần như bị bỏ ngỏ.

Trước đó, FIFA đã kết luận FAM cùng 7 cầu thủ vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả tài liệu trong quá trình xác minh tư cách thi đấu.

7 cầu thủ bị nêu tên gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hiện nay họ đang được tạm hoãn thi hành án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), được phép quay trở lại hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết. Với các trận đấu ở cấp độ CLB có thể không ảnh hưởng gì nhưng với đội tuyển quốc gia, CAS đã làm rõ rằng quyết định tạm hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc tư cách thi đấu của họ được đảm bảo.