Higlight CLB Becamex TP.HCM 1-2 CLB PVF-CAND: Ngược dòng ngoạn mục

Bị dẫn bàn từ sớm, CLB PVF-CAND vẫn thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu ấn tượng để lội ngược dòng đánh bại CLB Becamex TP.HCM 2-1, tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ.