Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Higlight CLB Becamex TP.HCM 1-2 CLB PVF-CAND: Ngược dòng ngoạn mục
Video Thể thao

Higlight CLB Becamex TP.HCM 1-2 CLB PVF-CAND: Ngược dòng ngoạn mục

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/02/2026 22:54 GMT+7

Bị dẫn bàn từ sớm, CLB PVF-CAND vẫn thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu ấn tượng để lội ngược dòng đánh bại CLB Becamex TP.HCM 2-1, tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB Hà Nội 2-0 CLB Hải Phòng: Ngày của Hoàng Hên

Highlight CLB Hà Nội 2-0 CLB Hải Phòng: Ngày của Hoàng Hên

Sự tỏa sáng đúng lúc của Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Hải Phòng, qua đó kiểm soát hoàn toàn thế trận và khẳng định bản lĩnh ở V-League.

Nếu thua kiện tại CAS, Malaysia có thu hồi hộ chiếu 7 cầu thủ nhập tịch?

CAS sắp xử vụ nhập tịch, trận Malaysia - Việt Nam có nguy cơ thành trận thủ tục

Khám phá thêm chủ đề

Highlight CLB Becamex TP.HCM CLB PVF-CAND Ngược dòng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận