Highlight CLB Quảng Ninh 1-1 ĐH Văn Hiến: Bất phân thắng bại

Trận đấu diễn ra giằng co khi CLB Quảng Ninh và Trường ĐH Văn Hiến mỗi đội có 1 bàn thắng, khép lại 90 phút với tỷ số hòa 1-1 sau thế trận cân bằng.