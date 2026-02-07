Highlight CLB Bắc Ninh 2-1 CLB Long An: Bản lĩnh đúng lúc

Thi đấu chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội, CLB Bắc Ninh giành chiến thắng 2-1 trước CLB Long An trong trận đấu giàu tính cạnh tranh của giải hạng nhất.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
