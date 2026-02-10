Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhân tố U.21 Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng tại ASIAD 20: Giỏi, thể hình đẹp và…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
10/02/2026 10:39 GMT+7

VFF sẽ cử đội U.21 Việt Nam tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD 20 năm 2026. Trong lứa tuổi này, chúng ta hiện có nhiều cầu thủ rất giàu triển vọng.

Những gương mặt trưởng thành trước tuổi

Một trong những gương mặt đáng chú ý trong số những cầu thủ thuộc lứa tuổi 21, có thủ môn Cao Văn Bình. Đây là người hùng của đội tuyển U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Hàn Quốc. Ngoài tài năng cá nhân, Cao Văn Bình còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu phong phú. Anh là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 năm 2025 và giành huy chương đồng giải U.23 châu Á 2026. Chính vì thế, thủ thành này thừa năng lực để trở thành trụ cột của đội tuyển U.21 Việt Nam tại ASIAD 20 diễn ra trong năm nay.

Nhân tố U.21 Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng tại ASIAD 20: Giỏi, thể hình đẹp và…- Ảnh 1.

Thủ môn Cao Văn Bình thừa năng lực và kinh nghiệm để sắm vai trụ cột ở đội U.21 Việt Nam tại ASIAD 20 năm 2026

Ảnh: Minh Tú

Gương mặt đáng chú ý tiếp theo là tiền vệ tấn công Lê Văn Thuận (20 tuổi). Đây là gương mặt cực kỳ xuất sắc ở tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á năm 2026. Lê Văn Thuận ghi bàn trong trận bán kết SEA Games gặp U.23 Philippines, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 3-2 trong trận chung kết gặp U.23 Thái Lan. Anh cũng là người có pha đánh đầu, khiến hậu vệ U.23 Kyrgyzstan đá phản lưới nhà, giúp U.23 Việt Nam thắng 2-1 tại vòng bảng giải U.23 châu Á hồi tháng trước, mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U.23 Việt Nam.

Lê Văn Thuận giống thủ môn Cao Văn Bình ở chỗ, dù còn rất trẻ, anh không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhờ việc được thi đấu cọ xát liên tục ở các giải đấu lớn, có sự góp mặt của U.23 Việt Nam.

Những gương mặt khác có thể nhắc đến cả về năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm quốc tế, có tiền vệ Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi). Họ đã thi đấu tốt tại giải U.23 châu Á 2026.

Thể hình rất đẹp

Trong khi đó, có những cầu thủ không xuất hiện tại SEA Games 33 hồi cuối năm ngoái và giải U.23 châu Á năm nay, nhưng lại được đánh giá rất cao ở giải trong nước. Đáng chú ý nhất là trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi). Dù còn rất trẻ, nhưng Đinh Quang Kiệt đã có kinh nghiệm thi đấu mùa thứ hai tại V-League. Theo đánh giá của giới chuyên môn trong nước, một cầu thủ nếu đã trụ vững, có suất thi đấu thường xuyên tại V-League, cầu thủ đấy đủ sức tỏa sáng ở bất kỳ đấu trường quốc tế nào, dành cho các lứa tuổi trẻ.

Nhân tố U.21 Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng tại ASIAD 20: Giỏi, thể hình đẹp và…- Ảnh 2.

Đinh Quang Kiệt (thứ 2 từ phải sang) có ưu thế quá lớn về mặt thể hình

Ảnh: CLB HAGL

Ngoài ra, Đinh Quang Kiệt còn sở hữu lợi thế cực lớn, đó là thể hình cao lớn. Chiều cao lên đến 1,95 m của cầu thủ này đủ sức giúp các đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trong các pha không chiến, trước mọi đối thủ.

Những người khác có thể kể đến hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng (21 tuổi), Nguyễn Bảo Long (21 tuổi), tiền vệ Trần Thành Trung (21 tuổi), Lê Đình Long Vũ (20 tuổi), Nguyễn Vadim (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi), Nguyễn An Khánh (21 tuổi), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi), Trần Gia Bảo (18 tuổi), các thủ môn Phạm Đình Hải (20 tuổi), Nguyễn Tân (21 tuổi)…

Những cầu thủ vừa nêu có thể chưa nổi bật như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Công Phương, nhưng họ cũng đã tạo được dấu ấn nhất định ở giải trong nước hoặc ở đội U.20 Việt Nam trong thời gian gần đây. Thế nên, việc họ tỏa sáng tại ASIAD 20 năm 2026 trong màu áo đội U.21 Việt Nam, là điều có thể chờ đợi.

Đặc biệt, so với đội tuyển U.23 Việt Nam vừa tham dự giải U.23 châu Á 2026, lứa cầu thủ U.21 hướng đến ASIAD 20 còn có thể hình tốt hơn. Ngoài trung vệ Đinh Quang Kiệt, đội này có thể triệu tập thủ môn Nguyễn Tân (1,93 m), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (1,84 m), Trần Gia Bảo (1,82 m)… Họ sẽ là sự bổ sung chất thép cho đội tuyển U.21 Việt Nam ở sân chơi châu Á.

