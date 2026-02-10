HAGL - 'kẻ phá bĩnh' dễ thương

Đầu mùa giải 2025-2026, HAGL chia tay nhiều cầu thủ cốt cán như trung vệ Lý Đức (về CLB Công an Hà Nội), hậu vệ Văn Sơn, tiền vệ Minh Vương (về Trường Tươi Đồng Nai) và Ngọc Quang (về Ninh Bình FC). Sự hụt hẫng về lực lượng khiến đội bóng của bầu Đức thất bại liên tiếp, luôn nằm trong nhóm cuối bảng. Đã có những lúc nhiều CĐV của đội tỏ ra chán nản, thất vọng và cho rằng đội khó thoát suất rớt hạng.

HAGL (phải) đang dần thoát hiểm trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: MINH TRẦN

Nhưng may mắn cho HAGL là giải đã có những quãng nghỉ dài để các cầu thủ trẻ VN phục vụ SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á, giúp đội dần định hình bộ khung cũng như lối chơi được củng cố theo đúng triết lý của ban huấn luyện. Khi không còn ngôi sao, lối chơi của đội bóng phố núi chú trọng vào tính liên kết của tập thể gồm các cầu thủ trẻ như Văn Triệu (23 tuổi); Phước Bảo (22 tuổi); Minh Tâm, Môi Sê (21 tuổi); Quang Kiệt (19 tuổi); Gia Bảo (18 tuổi)… cùng 3 cầu thủ ngoại làm nòng cốt ở 3 tuyến là Jairo Rodrigues (trung vệ), Marciel Da Silva (tiền vệ) và Gabriel Dos Santos (tiền đạo).

Có thể thấy sự nhiệt huyết trong thi đấu của tập thể trẻ này với lối chơi máu lửa, di chuyển liên tục, áp sát pressing đối phương khắp mặt sân. Điển hình là trong trận thắng đội đang đứng nhì bảng Ninh Bình FC, HAGL không cho các cầu thủ chủ nhà khoảng trống để phối hợp nhóm, vốn là điểm mạnh của đội bóng cố đô. Tất cả đường vào khung thành thủ môn Trung Kiên đều được bịt kín, khiến các chân sút của Ninh Bình FC buộc phải tung những cú sút xa, không thể làm khó được thủ môn đội U.23 VN.

Điểm đặc biệt ở các cầu thủ trẻ HAGL là sự trưởng thành rất nhanh. Hồi đầu mùa, các CĐV đội bóng phố núi còn thấy trung vệ Đinh Quang Kiệt tỏ ra lóng ngóng, phán đoán tình huống chưa tốt thì giờ đây trung vệ trẻ này đã chững chạc hẳn lên. Anh vào bóng, tranh chấp rất dứt khoát và quyết liệt dù đối thủ là những tiền đạo ngoại cao to. Hơn nữa, với chiều cao tới 1,95 m, Quang Kiệt dễ dàng giành chiến thắng trong các pha không chiến với tiền đạo đối phương.

Với 2 trận thắng trước CLB Đà Nẵng và Ninh Bình FC, đội bóng phố núi đã leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 13 vòng đấu. Nếu tiếp tục lối chơi máu lửa và đầy khoa học như 2 trận vừa qua, các cầu thủ trẻ của HAGL hoàn toàn có thể trở thành "kẻ phá bĩnh" dễ thương ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, do hơn đội xếp thứ 13 là PVF-CAND chỉ 3 điểm, nghĩa là khoảng cách một trận thắng, nên nguy cơ rơi xuống nhóm cuối bảng vẫn luôn hiển hiện với thầy trò HLV Quang Trãi. Chính vì vậy, HAGL cần phải tỉnh táo và tập trung cao độ trong từng trận đấu để tránh một kết cục xấu vào cuối mùa.