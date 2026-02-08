Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League ‘nóng hổi’: HAGL bất ngờ bị SLNA áp sát, Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục

Hồng Nam
Hồng Nam
08/02/2026 21:31 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 13 có biến động, khi cả hai đội bóng mạnh Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM đều thua sốc trên sân nhà.

Bảng xếp hạng V-League: CLB Thanh Hóa và SLNA bay cao

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League đã được định hình sau khi 2 trận muộn khép lại vào tối 8.2.

Trên sân khách, SLNA tạo nên cú sốc lớn nhất ở vòng này, khi quật ngã chủ nhà Thể Công Viettel với tỷ số 4-1 nhờ đấu pháp phòng ngự phản công ấn tượng. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa cũng trỗi dậy khi hạ gục CLB Công an TP.HCM trên sân khách với tỷ số 2-1, qua đó khiến cục diện đua trụ hạng thêm phức tạp. 

Bảng xếp hạng V-League ‘nóng hổi’: HAGL bất ngờ bị SLNA áp sát, Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục- Ảnh 1.

Thể Công Viettel (áo đỏ) thua đậm

ẢNH: MINH TÚ

Ở nhóm đầu, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vững vàng trên ngôi đầu với 29 điểm sau 11 trận. Thầy trò HLV Alexandre Polking hơn đội nhì bảng Ninh Bình 2 điểm (27 điểm sau 13 trận), nhưng đá ít hơn 2 trận. Nếu thắng cả hai trận bù, CLB CAHN sẽ hơn nhóm bám đuổi 8 điểm. 

Đứng ở vị trí thứ ba là Thể Công Viettel với 22 điểm sau 12 trận. Đội bóng của HLV Velizar Popov đã bị Hà Nội (21 điểm sau 13 trận) áp sát phía sau với chỉ 1 điểm kém hơn. Nếu CLB Hà Nội tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, cơ hội để thầy trò Harry Kewell vượt qua Thể Công Viettel là không nhỏ. Cuộc đua vô địch và tốp 3 đang rất "nóng".

CLB Hải Phòng (hạng năm) và CLB Công an TP.HCM (hạng sáu) cùng có 20 điểm sau 13 trận, chỉ có thể phân định thứ hạng nhờ khác biệt hệ số đối đầu và hiệu số bàn thắng bại (Hải Phòng hơn cả hai chỉ số). 

Bảng xếp hạng V-League ‘nóng hổi’: HAGL bất ngờ bị SLNA áp sát, Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League

CLB Hà Tĩnh vẫn ổn định ở hạng bảy với 16 điểm sau 12 trận, trong khi HAGL (hạng tám) là đội vươn lên mạnh mẽ nhất ở vòng này với 14 điểm sau 13 trận. SLNA có 13 điểm sau 13 trận, đứng hạng chín, trong khi Thanh Hóa đứng hạng 10 với 12 điểm sau 12 trận. Nếu thắng trận bù, Thanh Hóa có thể vươn lên hạng tám, vượt qua HAGL. 

Ở nhóm cuối, Becamex TP.HCM đứng hạng 11 với 12 điểm, theo sau là Nam Định và PVF-CAND với cùng 11 điểm. CLB Đà Nẵng khép lại bảng điểm với vị trí cuối cùng, chỉ có 7 điểm sau 12 trận. 

