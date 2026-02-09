HAGL và nhóm đua trụ hạng hồi sinh rực lửa, V-League đáng xem hơn nhiều

HAGL khiến tất cả phải nhìn lại sau khi buộc Ninh Bình FC nhận thất bại sân nhà đầu tiên ảnh: HAGL

HAGL và nhóm trụ hạng gây bất ngờ

Sau khi kết thúc vòng 13 này, hẳn rằng HLV Lê Quang Trãi cùng với đội HAGL và những đối thủ khác trong cuộc đua trụ hạng như CLB Thanh Hóa, SLNA, PVF-CAND sẽ muốn Tết Âm lịch về muộn hơn vài tuần nữa.

Không mong mỏi như vậy sao được, khi HAGL đang là cái tên có phong độ ấn tượng bậc nhất với 2 chiến thắng, trong đó có dàn sao Ninh Bình FC đang tạm xếp nhì mùa này và đối thủ sống còn trong nhóm "cầm đèn đỏ" là CLB Đà Nẵng.

Nhờ vậy, từ chỗ chấp chới lo lắng hồi tháng 11, HAGL lúc này đã an ổn một vị trí ở giữa bảng, cụ thể là hạng 8 với 14 điểm. Nhìn cách những Minh Tâm, Trung Kiên, Quang Kiệt, Thái Sơn, Marciel… khiến Ninh Bình FC phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà thì ai biết họ sẽ còn có thể tạo ra bất ngờ nào nữa.

Nhưng khi tất cả đang cho rằng HAGL là bất ngờ độc nhất thì CLB Thanh Hóa, PVF-CAND và SLNA lập tức đồng loạt đứng lên, chứng minh trái bóng V-League vẫn tròn hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều.

SLNA bất ngờ có chiến thắng đậm nhất của mình từ đầu giải trên sân Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến kịch bản SLNA, rời sân với chỉ 10 người nhưng lấy trọn 3 điểm, thậm chí có chiến thắng đậm nhất của mình từ đầu giải với tỷ số 4-1 trước Thể Công Viettel.

Đây không phải chiến thắng đầu tiên của SLNA dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn (trước đó họ từng thắng 2-1 trước CLB CA TP.HCM), nhưng cách đội bóng xứ Nghệ lấy trọn 3 điểm trước đội bóng trong tốp 3 đặt ra mục tiêu vô địch như Thể Công Viettel sẽ là chất xúc tác cực kỳ quan trọng để đội bóng trẻ nhất V-League tự tin "săn" điểm trong phần còn lại của mùa giải.

Nhắc đến CLB CA TP.HCM, họ lại có trải nghiệm buồn khi một lần nữa mất điểm, thậm chí là thua trước một đội bóng đang đua trụ hạng. Lần này, sau rất nhiều bổ sung họ đã trắng tay trước một đối thủ phải đua trụ hạng khác là CLB Thanh Hóa.

Trong trận đấu số dứt điểm của 2 đội nhà và đội khách là xấp xỉ nhau (10 so với 9), tỷ lệ chuyền bóng thành công kém như nhau (66,7% - 61,4%), thẻ vàng và việt vị là giống nhau (2-2) thì rõ ràng CLB Thanh Hóa đã chơi quá tốt so với kỳ vọng.

Ngọn lửa rực đỏ từ đáy bảng

CLB Thanh Hóa đã có 1 thắng, 2 hòa trong 3 trận gần nhất ảnh: Ngọc Linh

Nhìn cách đội bóng xứ Thanh đổ gục xuống sân ăn mừng như thể đoạt được chức vô địch, người ta mới giật mình nhận ra thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã lặng lẽ gom được 6 điểm trong 3 trận gần nhất, bằng cả giai đoạn 10 trận trước đó.

Chỉ một ngày trước đó, PVF-CAND khi vào miền Nam cũng bất ngờ có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu đã bị dẫn trước sau pha lập công của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài vừa trở lại sau chấn thương.

Trong trận đấu phải nhận đến 6 thẻ vàng trong 60 phút cuối để ngăn cản các đường tấn công của Becamex TP.HCM, các tài năng trẻ PVF-CAND dường như đã nhận ra sự cần thiết của tính thực tế và mạnh mẽ trong tranh đấu được truyền tải từ HLV Nguyễn Thành Công.

Tinh thần không từ bỏ của những đội như Thanh Hóa giúp V-League đáng xem hơn ảnh: Ngọc Linh

Hai bàn thắng của Samson và tài năng trẻ Thái Bá Đạt giúp PVF-CAND rời TP.HCM với 3 điểm quý như vàng, kèm theo đó là niềm tin phục hồi sau khi chặn đứng được chuỗi 12 trận không biết mùi chiến thắng.

Rõ ràng với đà tâm lý tích cực như vậy, HAGL và CLB Thanh Hóa, SLNA và PVF-CAND hẳn rất muốn trái bóng V-League 2025 - 2026 sẽ tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa để tìm kiếm thêm những chiến thắng quý giá khác.

Ngược lại, CLB Đà Nẵng sau 3 trận thua liên tiếp bị đẩy xuống đáy bảng sẽ trông chờ Tết Âm lịch như quãng nghỉ quý giá để chặn đà rơi tự do, phục hồi lại tinh thần và thể lực, tích cực chuẩn bị cho ngày V-League trở lại ngày 24.2.